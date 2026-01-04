Шест държави предупредиха срещу външни опити за контрол над Венецуела

Бразилия, Чили, Колумбия, Мексико, Уругвай и Испания предупредиха срещу всякакви външни опити за „контрол“ над Венецуела, след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще „управлява“ страната и ще има достъп до нейните петролни ресурси.

В съвместно изявление шестте държави изразиха отхвърляне на отстраняването на Николас Мадуро като президент на Венецуела от американските сили и заявиха „загриженост относно всякакви опити за външен правителствен контрол, администриране или присвояване на природни или стратегически ресурси“.