НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 04.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Шест държави предупредиха срещу външни опити за контрол над Венецуела

          0
          12
          Снимка: nationaltoday.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Бразилия, Чили, Колумбия, Мексико, Уругвай и Испания предупредиха срещу всякакви външни опити за „контрол“ над Венецуела, след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще „управлява“ страната и ще има достъп до нейните петролни ресурси.

          - Реклама -

          В съвместно изявление шестте държави изразиха отхвърляне на отстраняването на Николас Мадуро като президент на Венецуела от американските сили и заявиха „загриженост относно всякакви опити за външен правителствен контрол, администриране или присвояване на природни или стратегически ресурси“.

          Бразилия, Чили, Колумбия, Мексико, Уругвай и Испания предупредиха срещу всякакви външни опити за „контрол“ над Венецуела, след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще „управлява“ страната и ще има достъп до нейните петролни ресурси.

          - Реклама -

          В съвместно изявление шестте държави изразиха отхвърляне на отстраняването на Николас Мадуро като президент на Венецуела от американските сили и заявиха „загриженост относно всякакви опити за външен правителствен контрол, администриране или присвояване на природни или стратегически ресурси“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Венецуелските въоръжени сили признаха Делси Родригес за временен президент

          Красимир Попов -
          Венецуелските въоръжени сили признали вицепрезидента Делси Родригес за временен лидер на страната, след като сваленият президент Николас Мадуро беше заловен от американски сили, за...
          Политика

          Нетаняху подкрепи действията на САЩ във Венецуела

          Георги Петров -
          Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху изрази по време на заседание на кабинета „пълната подкрепа“ на своето правителство за категоричното решение и решителните действия на Съединените...
          Политика

          САЩ готови да работят с новото венецуелско ръководство, заяви Марко Рубио

          Георги Петров -
          Вашингтон е готов да сътрудничи с лидерите на Венецуела, ако те вземат "правилното решение". Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио в интервю за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions