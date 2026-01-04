Швейцарската прокуратура разследва френските управители на бар след смъртоносния пожар в Кран-Монтана

Швейцарската прокуратура съобщи, че френските управители на бар „Льо Констеласион“ са обект на наказателно разследване след пожара в курорта Кран-Монтана, при който загинаха 40 души, а 119 бяха ранени, предаде Би Би Си.

Трагедията се разигра в новогодишната нощ, а след като голяма част от пострадалите вече са идентифицирани, семействата преживяват тежко очакване за съдбата на хората, които все още се водят в неизвестност.

По-рано полицията съобщи, че първите идентифицирани жертви са две швейцарски жени на 21 и 16 години, както и двама швейцарски младежи на 18 и 16 години, чиито тела вече са предадени на близките им.

Предварителното разследване сочи, че вероятната причина за пожара са били бенгалски свещи върху бутилки шампанско, държани твърде близо до тавана. Прокуратурата в кантона Вале заяви, че управителите са заподозрени в:

причиняване на смърт по непредпазливост

телесни повреди по непредпазливост

палеж по непредпазливост

Президентът на Швейцария Ги Пармелен определи случилото се като:

„една от най-тежките трагедии“, преживявани от страната.

Допълнителна информация за установените жертви, включително имената им, засега не се оповестява.

В петък, 2 януари, полицията съобщи, че 113 от ранените са идентифицирани, сред които 71 швейцарски, 14 френски и 11 италиански граждани.

Сред загиналите и изчезналите има много тийнейджъри. Барът е бил популярно място за млади хора в курорта, където законната възраст за консумация на алкохол е 16 години.

Италиански тийнейджър, занимаващ се с голф, е първата публично назована жертва, макар швейцарските и италианските власти да отказват официално потвърждение.

Семействата на пострадалите са били насочвани към конгресен център в близост до Кран-Монтана, където са били посрещани от италианската Гражданска защита и италианския посланик в Швейцария Джан Лоренцо Корнадо.

По думите на посланика процесът по идентификация е продължил и на 3 януари и се очаква да приключи до 4 януари, като забавянето се дължи на тежките изгаряния, получени от много от жертвите.