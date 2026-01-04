НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 04.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Скалвини прониза Рома в едно от дербитата на кръга в Серия А

          Малко по-рано през съботния ден Ювентус се издъни у дома срещу Лече, стигайки само до 1:1

          0
          5
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Рома допусна поражение за старт на новата година в италианската Серия А. „Вълците“ отстъпиха на Аталанта с 0:1 като гости в мач от 18-ия кръг на шампионата.

          - Реклама -

          В герой за бергамаските се превърна Джорджо Скалвини, който се разписа още в 12-та минута. Оттам-насетне гостите от столицата така и не успяха да реагират на предизвикателството.

          Това е седма загуба за Рома, който е с 33 точки на петата позиция, на пет от лидера Милан, който има и мач в резерв. Аталанта е осми с 25 пункта. В следващите си срещи тимът от Бергамо гостува на Болоня, а „вълците“, водени от бившия наставник на Аталанта Джан Пиеро Гасперини, пътуват до Лече.

          Говорейки за Лече, отборът ще влезе в добро настроение, след като взе точка от визитата си на Ювентус. В Торино Ламек Банда шокира „Старата госпожа“ в добавеното време на първата част, преди Уестън Маккени да изравни за домакините в началото на второто полувреме. Джонатан Дейвид можеше да донесе трите точки на Юве, но се провали от бялата точка в 66-та минута.

          Рома допусна поражение за старт на новата година в италианската Серия А. „Вълците“ отстъпиха на Аталанта с 0:1 като гости в мач от 18-ия кръг на шампионата.

          - Реклама -

          В герой за бергамаските се превърна Джорджо Скалвини, който се разписа още в 12-та минута. Оттам-насетне гостите от столицата така и не успяха да реагират на предизвикателството.

          Това е седма загуба за Рома, който е с 33 точки на петата позиция, на пет от лидера Милан, който има и мач в резерв. Аталанта е осми с 25 пункта. В следващите си срещи тимът от Бергамо гостува на Болоня, а „вълците“, водени от бившия наставник на Аталанта Джан Пиеро Гасперини, пътуват до Лече.

          Говорейки за Лече, отборът ще влезе в добро настроение, след като взе точка от визитата си на Ювентус. В Торино Ламек Банда шокира „Старата госпожа“ в добавеното време на първата част, преди Уестън Маккени да изравни за домакините в началото на второто полувреме. Джонатан Дейвид можеше да донесе трите точки на Юве, но се провали от бялата точка в 66-та минута.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Волейбол

          Кучине Лубе (Чивитанова) отстъпи на Тренто в нов силен мач на Александър Николов

          Николай Минчев -
          Волейболист №2 в света Александър Николов реализира 24 точки, но неговият Кучине Лубе (Чивитанова) отстъпи в дербито срещу шампиона Итас Трентино (Тренто). Трентинци се...
          Футбол

          Геройско представяне от играчите на Мали им донесе четвъртфинал в КАФ

          Николай Минчев -
          Мали се превърна във втория ясен четвъртфиналист в поредното издание на турнира за Купата на Африканските нации. Малийци се пребориха с Тунис след страхотна...
          Футбол

          Миг на магия от Дани Олмо донесе ключов успех за Барселона

          Николай Минчев -
          Барселона стигна до много важен успех в дербито от поредния кръг на испанската Ла Лига срещу Еспаньол. Каталунците регистрираха победа с 0:2 като двете...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions