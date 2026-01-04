Скалвини прониза Рома в едно от дербитата на кръга в Серия А

Рома допусна поражение за старт на новата година в италианската Серия А. „Вълците“ отстъпиха на Аталанта с 0:1 като гости в мач от 18-ия кръг на шампионата.

В герой за бергамаските се превърна Джорджо Скалвини, който се разписа още в 12-та минута. Оттам-насетне гостите от столицата така и не успяха да реагират на предизвикателството.

Това е седма загуба за Рома, който е с 33 точки на петата позиция, на пет от лидера Милан, който има и мач в резерв. Аталанта е осми с 25 пункта. В следващите си срещи тимът от Бергамо гостува на Болоня, а „вълците“, водени от бившия наставник на Аталанта Джан Пиеро Гасперини, пътуват до Лече.

Говорейки за Лече, отборът ще влезе в добро настроение, след като взе точка от визитата си на Ювентус. В Торино Ламек Банда шокира „Старата госпожа“ в добавеното време на първата част, преди Уестън Маккени да изравни за домакините в началото на второто полувреме. Джонатан Дейвид можеше да донесе трите точки на Юве, но се провали от бялата точка в 66-та минута.