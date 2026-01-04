НА ЖИВО
      неделя, 04.01.26
          Смъртоносни сблъсъци в Иран след седмица на протести срещу нарастващите разходи

          Снимка: Getty Images
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Нови смъртоносни сблъсъци между протестиращи и силите за сигурност избухнаха в Иран, съобщиха правозащитни организации и местни медии. Демонстрациите, първоначално предизвикани от възмущението срещу нарастващата цена на живота, навлязоха във втората си седмица, предаде АФП.

          Най-малко 12 души, включително служители на силите за сигурност, са загинали от началото на протестите, които започнаха със стачка на търговци в Техеран на 28 декември.

          През нощта беше съобщено за протести със скандирания, критикуващи духовните власти на Ислямската република, в Техеран, в южния град Шираз, както и в райони на Западен Иран, където движението е най-концентрирано, според базирания в САЩ монитор Human Rights Activists News Agency (HRANA).

          Демонстрациите са най-значимите в Иран след движението от 2022–2023 г., предизвикано от смъртта в ареста на Махса Амини, която беше задържана за предполагаемо нарушение на строгия ирански дрескод за жените.

          Настоящите протести са съсредоточени основно в части от западната част на страната с големи кюрдски и лурски общности и засега не са достигнали мащабите на движението от 2022–2023 г., още по-малко на масовите улични демонстрации след оспорваните президентски избори през 2009 г..

          Въпреки това, те представляват ново предизвикателство за върховния лидер аятолах Али Хаменей – на 86 години и на власт от 1989 г. – като идват непосредствено след 12-дневната война с Израел през юни, при която бяха нанесени щети на ядрената инфраструктура и бяха убити ключови фигури от елита на силите за сигурност.

          На фона на нарастващия натиск върху правителството на президента Масуд Пезешкиан да даде отговор на икономическите затруднения, правителственият говорител Фатеме Мохаджерани заяви пред държавната телевизия, че гражданите ще получават месечна помощ в размер, равняващ се на около 7 долара, през следващите четири месеца.

          Протестите са се провели в 23 от общо 31 провинции и са засегнали в различна степен най-малко 40 града, повечето от които малки и средни, сочи обобщение на АФП, изготвено въз основа на официални съобщения и медийни публикации.

