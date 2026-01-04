НА ЖИВО
          Стотици се простиха с Димитър Пенев пред стадион „Българска армия"

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Стотици хора се събраха пред централния вход на стадион Българска армия в София, за да отдадат почит на легендата на българския футбол Димитър Пенев. Стратега от Мировяне ни напусна вчера на 80-годишна възраст, съобщи репортер на БГНЕС.

          Още от снощи пред „Армията“ е изграден възпоменателен кът, където почитатели, бивши футболисти и фенове оставят цветя, палят свещи и носят лични предмети в памет на Пената. Сред първите, които отдадоха почит, беше и тарторът на Сектор Г Иван Велчев – Кюстендилеца.

          Димитър Пенев остава завинаги сред най-великите фигури в историята на българския футбол. С екипа на ЦСКА той печели седем шампионски титли на България и пет пъти Купата на страната. Като треньор извежда „червените“ до полуфинал в турнира за Купата на носителите на купи през 1989 година.

          Най-големият му успех на национално ниво остава историческото четвърто място на България на Световно първенство по футбол 1994 в САЩ, постижение, което и до днес не е повторено.

          Поклонението пред тленните останки на Стратега ще се състои утре, 5 януари, от 10:00 часа на Национален стадион „Васил Левски“.

