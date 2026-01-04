НА ЖИВО
          Технически срив блокира полетите в цяла Гърция

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Сериозен технически проблем е възникнал тази сутрин в цялото гръцко въздушно пространство, което е довело до пълно спиране на излитанията и кацанията както на най-голямото летище в страната – Международно летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина, така и на всички регионални летища. За инцидента съобщава държавната телевизия ERT.

          Проблемът е започнал около 9:35 ч. сутринта и по първоначална информация е свързан с централните радиокомуникационни системи на Центъра за контрол на въздушното движение в Атина. Заради техническия срив цялата зона на отговорност на центъра е била временно затворена за полети.

          Към момента се обслужват единствено самолетите, които вече са били във въздуха преди възникването на аварията, като за останалите полети са въведени ограничения и забавяния.

          Гръцката Служба за гражданско въздухоплаване работи съвместно с телекомуникационния оператор Cosmote за установяване на причините за проблема и възможно най-бързото възстановяване на нормалната работа на комуникационните системи.

          Засега няма яснота колко време ще продължи прекъсването и кога въздушният трафик ще бъде напълно възстановен, предава БТА.

