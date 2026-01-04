Техническият проблем в гръцкото въздушно пространство е напълно отстранен

Техническият проблем, който възникна едновременно на множество честоти под формата на „шум“ и засегна комуникациите в рамките на FIR Атина, вече е напълно отстранен, съобщи Службата за гражданска авиация (CAA). Според първоначалните индикации проблемът произхожда от телекомуникационната инфраструктура и е бил непредвидим инцидент по мащаб, географски обхват и времева продължителност, се посочва в съобщението на службата, цитирано от „Катимерини“.
Първопричините за техническия проблем се разследват от електронните инженери на Гръцката служба за гражданска авиация, като продължават проверките на всички ретранслаторни станции. Извършва се и полет за проверка на честотния спектър със самолет на Гръцката служба за гражданска авиация, с участието и съдействието на EETT.
По-рано на 4 януари, поради технически проблеми с честотите, гръцкото въздушно пространство беше на практика „затворено“, което доведе до ограничаване на кацанията и излитанията на самолети и до частична парализа на трафика на летищата в страната. След обяд въздушното движение започна постепенно да се възстановява.
В предходно изявление CAA съобщи за „масирани смущения на почти всички честоти, обслужващи FIR Атина“, които са се проявили под формата на непрекъснато, неволно излъчване, както и за едновременен отказ на линиите HELLAS COM и на оперативните телефонни линии за комуникация.
Според информация от Международното летище в Атина, въпреки че полетите постепенно се възстановяват и вече влизат „на опашка“ за излитане, се очакват значителни закъснения поради големия брой полети, натрупани по време на техническия проблем. Както се посочва по-конкретно на интернет страницата на летището, „полетите вече се освобождават и оперативният капацитет е възстановен“, но „закъсненията ще продължат да се отчитат заради натрупването на голям брой полети по време на техническия проблем“.
Техническият проблем, който възникна едновременно на множество честоти под формата на „шум“ и засегна комуникациите в рамките на FIR Атина, вече е напълно отстранен, съобщи Службата за гражданска авиация (CAA). Според първоначалните индикации проблемът произхожда от телекомуникационната инфраструктура и е бил непредвидим инцидент по мащаб, географски обхват и времева продължителност, се посочва в съобщението на службата, цитирано от „Катимерини“.
Първопричините за техническия проблем се разследват от електронните инженери на Гръцката служба за гражданска авиация, като продължават проверките на всички ретранслаторни станции. Извършва се и полет за проверка на честотния спектър със самолет на Гръцката служба за гражданска авиация, с участието и съдействието на EETT.
По-рано на 4 януари, поради технически проблеми с честотите, гръцкото въздушно пространство беше на практика „затворено“, което доведе до ограничаване на кацанията и излитанията на самолети и до частична парализа на трафика на летищата в страната. След обяд въздушното движение започна постепенно да се възстановява.
В предходно изявление CAA съобщи за „масирани смущения на почти всички честоти, обслужващи FIR Атина“, които са се проявили под формата на непрекъснато, неволно излъчване, както и за едновременен отказ на линиите HELLAS COM и на оперативните телефонни линии за комуникация.
Според информация от Международното летище в Атина, въпреки че полетите постепенно се възстановяват и вече влизат „на опашка“ за излитане, се очакват значителни закъснения поради големия брой полети, натрупани по време на техническия проблем. Както се посочва по-конкретно на интернет страницата на летището, „полетите вече се освобождават и оперативният капацитет е възстановен“, но „закъсненията ще продължат да се отчитат заради натрупването на голям брой полети по време на техническия проблем“.
Нови смъртоносни сблъсъци между протестиращи и силите за сигурност избухнаха в Иран, съобщиха правозащитни организации и местни медии. Демонстрациите, първоначално предизвикани от възмущението срещу...