Техническият проблем в гръцкото въздушно пространство е напълно отстранен

Техническият проблем, който възникна едновременно на множество честоти под формата на „шум“ и засегна комуникациите в рамките на FIR Атина, вече е напълно отстранен, съобщи Службата за гражданска авиация (CAA). Според първоначалните индикации проблемът произхожда от телекомуникационната инфраструктура и е бил непредвидим инцидент по мащаб, географски обхват и времева продължителност, се посочва в съобщението на службата, цитирано от „Катимерини“.

„Честотите и оперативните системи за телефонна комуникация са били напълно функционални от 17:00 часа местно време, а съответното съобщение NOTAM е било отменено. Капацитетът на въздушното пространство и потокът на въздушното движение се върнаха към нормалните си нива от 17:45 часа. Безопасността на полетите беше напълно гарантирана на всички етапи от управлението на инцидента, в съответствие с международните стандарти“, отбелязва CAA. - Реклама -

Първопричините за техническия проблем се разследват от електронните инженери на Гръцката служба за гражданска авиация, като продължават проверките на всички ретранслаторни станции. Извършва се и полет за проверка на честотния спектър със самолет на Гръцката служба за гражданска авиация, с участието и съдействието на EETT.

„Гръцката служба за гражданска авиация работи в тясно сътрудничество с телекомуникационния оператор OTE с цел пълно документиране на инцидента и предприемане на превантивни мерки“, се посочва в заключение на съобщението.

По-рано на 4 януари, поради технически проблеми с честотите, гръцкото въздушно пространство беше на практика „затворено“, което доведе до ограничаване на кацанията и излитанията на самолети и до частична парализа на трафика на летищата в страната. След обяд въздушното движение започна постепенно да се възстановява.

В предходно изявление CAA съобщи за „масирани смущения на почти всички честоти, обслужващи FIR Атина“, които са се проявили под формата на непрекъснато, неволно излъчване, както и за едновременен отказ на линиите HELLAS COM и на оперативните телефонни линии за комуникация.

Според информация от Международното летище в Атина, въпреки че полетите постепенно се възстановяват и вече влизат „на опашка“ за излитане, се очакват значителни закъснения поради големия брой полети, натрупани по време на техническия проблем. Както се посочва по-конкретно на интернет страницата на летището, „полетите вече се освобождават и оперативният капацитет е възстановен“, но „закъсненията ще продължат да се отчитат заради натрупването на голям брой полети по време на техническия проблем“.