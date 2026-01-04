НА ЖИВО
          Тръмп предупреди, че Родригес ще плати висока цена, ако не сътрудничи на САЩ

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че временният лидер на Венецуела Делси Родригес ще плати „много висока цена“, ако не сътрудничи на Вашингтон, след като американски сили задържаха и арестуваха нейния предшественик Николас Мадуро.

          „Ако не направи това, което е правилно, тя ще плати много висока цена, вероятно по-висока от тази на Мадуро“, каза Тръмп пред списание The Atlantic в кратко телефонно интервю.

          Американски сили атакуваха Каракас в ранните часове на 3 януари, като бомбардираха военни цели и изведоха тайно Мадуро и съпругата му, за да бъдат изправени пред федерални обвинения за наркотрафик в Ню Йорк.

          Администрацията на Тръмп заяви, че е готова да работи с останалата част от правителството на Мадуро, стига целите на Вашингтон да бъдат изпълнени, включително осигуряване на достъп за американски инвестиции до огромните венецуелски запаси от суров петрол.

          Предупреждението на републиканеца дойде в момент, когато Родригес беше утвърдена за временен президент от Върховния съд на Венецуела и от военните власти.

          На 3 януари, след американския рейд срещу столицата Каракас, тя зае твърда и предизвикателна позиция, като заяви, че Мадуро е единственият легитимен лидер на страната и че „сме готови да защитим нашите природни ресурси“.

          Тръмп отдавна води кампания срещу изграждането на нации и смяната на режими от страна на САЩ в чужбина. Въпреки това на 3 януари той заяви, че САЩ ще „управляват“ Венецуела.

          Пред The Atlantic републиканецът каза, че „възстановяването там и смяната на режима – както искате да го наречете – е по-добро от това, което имате в момента“.

          „В случая на Венецуела възстановяването не е лошо нещо“, заяви той. „Страната е пропаднала. Това е провалена държава. Напълно провалена държава. Държава, която е катастрофа във всяко отношение“.

          79-годишният републиканец също така повтори честото си искане Гренландия – автономна територия, принадлежаща на съюзника от НАТО Дания – да стане част от Съединените щати.

          Попитан какво сигнализира военната акция на САЩ във Венецуела по отношение на Гренландия, Тръмп заяви пред The Atlantic: „Те сами ще трябва да го преценят. Наистина не знам“.

          „Но ние се нуждаем от Гренландия, абсолютно. Нуждаем се от нея за отбраната“, добави Тръмп.

          Политика

          Шест държави предупредиха срещу външни опити за контрол над Венецуела

          Красимир Попов -
          Бразилия, Чили, Колумбия, Мексико, Уругвай и Испания предупредиха срещу всякакви външни опити за „контрол“ над Венецуела, след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп...
          Политика

          Венецуелските въоръжени сили признаха Делси Родригес за временен президент

          Красимир Попов -
          Венецуелските въоръжени сили признали вицепрезидента Делси Родригес за временен лидер на страната, след като сваленият президент Николас Мадуро беше заловен от американски сили, за...
          Политика

          Нетаняху подкрепи действията на САЩ във Венецуела

          Георги Петров -
          Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху изрази по време на заседание на кабинета „пълната подкрепа“ на своето правителство за категоричното решение и решителните действия на Съединените...

          1. Дъртак! Принтирай се и не шетай много нагоре надолу, Ами си оправи собствената кочина!

