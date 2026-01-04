Туристическо корабче се удари в кейовата стена на пристанището в Созопол

Туристическо корабче се е ударило в кейовата стена на пристанището в Созопол. По непотвърдена информация, котвата се е скъсала и корабът е отнесен от пристанището от ураганния вятър. Плавателният съд се е блъснал в камъните на кейовата стена, предаде БНТ.

- Реклама -

По първоначални данни корабът има и пробойна в корпуса. Според жители на Созопол има още няколко потънали лодки, като на места са повредени и понтоните.