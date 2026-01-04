Турция готова да съдейства за диалог между фракциите в Йемен

Турция е готова да съдейства за диалог между фракциите в Йемен, заяви президентът Реджеп Тайип Ердоган в телефонен разговор със саудитския престолонаследник, предаде АФП.

Йемен се намира във война от 2014 г., когато подкрепяните от Иран бунтовници хути свалиха правителството, което предизвика военна интервенция, ръководена от Саудитска Арабия.

Паралелно с това обаче се развива и нов вътрешен конфликт, в който участват съперничещи си въоръжени фракции, формално обединени под шапката на правителството, но поотделно подкрепяни от Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Саудитска Арабия.

По време на телефонния разговор с престолонаследника Мохамед бин Салман, Ердоган е заявил, че Турция „е готова да допринесе за усилията, насочени към сближаване на страните“, се казва в съобщението на президентската канцелария.

Анкара следи отблизо развитието на ситуацията както в Йемен, така и в Сомалия, е подчертал Ердоган, като е добавил, че запазването на териториалната цялост на двете държави е от ключово значение за регионалната стабилност.

Телефонният разговор се е състоял ден след като външното министерство на Саудитска Арабия призова южните фракции в Йемен да се включат в „диалог“, който да се проведе в Рияд.

Саудитска Арабия и ОАЕ от години подкрепят различни фракции в териториите на Йемен, контролирани от правителството, като се намесват в продължаващата гражданска война в съседната страна.