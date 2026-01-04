НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 04.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Турция готова да съдейства за диалог между фракциите в Йемен

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Турция е готова да съдейства за диалог между фракциите в Йемен, заяви президентът Реджеп Тайип Ердоган в телефонен разговор със саудитския престолонаследник, предаде АФП.

          - Реклама -

          Йемен се намира във война от 2014 г., когато подкрепяните от Иран бунтовници хути свалиха правителството, което предизвика военна интервенция, ръководена от Саудитска Арабия.

          Паралелно с това обаче се развива и нов вътрешен конфликт, в който участват съперничещи си въоръжени фракции, формално обединени под шапката на правителството, но поотделно подкрепяни от Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Саудитска Арабия.

          По време на телефонния разговор с престолонаследника Мохамед бин Салман, Ердоган е заявил, че Турция „е готова да допринесе за усилията, насочени към сближаване на страните“, се казва в съобщението на президентската канцелария.

          Анкара следи отблизо развитието на ситуацията както в Йемен, така и в Сомалия, е подчертал Ердоган, като е добавил, че запазването на териториалната цялост на двете държави е от ключово значение за регионалната стабилност.

          Телефонният разговор се е състоял ден след като външното министерство на Саудитска Арабия призова южните фракции в Йемен да се включат в „диалог“, който да се проведе в Рияд.

          Саудитска Арабия и ОАЕ от години подкрепят различни фракции в териториите на Йемен, контролирани от правителството, като се намесват в продължаващата гражданска война в съседната страна.

          Турция е готова да съдейства за диалог между фракциите в Йемен, заяви президентът Реджеп Тайип Ердоган в телефонен разговор със саудитския престолонаследник, предаде АФП.

          - Реклама -

          Йемен се намира във война от 2014 г., когато подкрепяните от Иран бунтовници хути свалиха правителството, което предизвика военна интервенция, ръководена от Саудитска Арабия.

          Паралелно с това обаче се развива и нов вътрешен конфликт, в който участват съперничещи си въоръжени фракции, формално обединени под шапката на правителството, но поотделно подкрепяни от Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Саудитска Арабия.

          По време на телефонния разговор с престолонаследника Мохамед бин Салман, Ердоган е заявил, че Турция „е готова да допринесе за усилията, насочени към сближаване на страните“, се казва в съобщението на президентската канцелария.

          Анкара следи отблизо развитието на ситуацията както в Йемен, така и в Сомалия, е подчертал Ердоган, като е добавил, че запазването на териториалната цялост на двете държави е от ключово значение за регионалната стабилност.

          Телефонният разговор се е състоял ден след като външното министерство на Саудитска Арабия призова южните фракции в Йемен да се включат в „диалог“, който да се проведе в Рияд.

          Саудитска Арабия и ОАЕ от години подкрепят различни фракции в териториите на Йемен, контролирани от правителството, като се намесват в продължаващата гражданска война в съседната страна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протестиращите фермери в Гърция поставиха ултиматум на правителството

          Красимир Попов -
          Националната среща на протестиращите гръцки фермери в Неа Малгара приключи с ясен ултиматум към правителството след процедура, продължила почти четири часа. Представителите на земеделските...
          Политика

          Тръмп предупреди, че Родригес ще плати висока цена, ако не сътрудничи на САЩ

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че временният лидер на Венецуела Делси Родригес ще плати „много висока цена“, ако не сътрудничи на Вашингтон, след...
          Политика

          Зеленски освободи генерал-лейтенант Дейнеко от поста начело на Държавната гранична служба на Украйна

          Красимир Попов -
          Украинският президент Володимир Зеленски официално освободи генерал-лейтенант Серхий Дейнеко от длъжността ръководител на Държавната гранична служба на Украйна и назначи първия му заместник Валерий...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions