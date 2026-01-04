Ураганен вятър пренасочи и отмени полети на летище София

Ураганният вятър доведе до сериозни затруднения във въздушния трафик на Летище „Васил Левски“ – София. Общо седем полета са били пренасочени към други летища, а три излитащи полета са отменени, съобщи репортер на БГНЕС.

Сред засегнатите са полет на EasyJet от Лондон за София, който е кацнал в Будапеща и впоследствие се е върнал обратно, както и самолет на FlyDubai, който се е завърнал в Дубай. Полет на Swiss е бил върнат в Цюрих.

Самолетът на Lufthansa от Франкфурт е успял да кацне, но на летището в Пловдив, заради неблагоприятните метеорологични условия в столицата. Анулиран е и полет на Ryanair от Лондон за София.

От столичното летище са отменени излитащите полети на EasyJet и Ryanair за Лондон, както и полет на Swiss за Цюрих.

От ръководството на летището призовават пътниците да следят актуалната информация за пристигащите и заминаващите полети чрез официалния сайт на летище „Васил Левски“, тъй като ситуацията остава динамична заради силния вятър.