НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 04.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Ураганен вятър пренасочи и отмени полети на летище София

          0
          32
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Ураганният вятър доведе до сериозни затруднения във въздушния трафик на Летище „Васил Левски“ – София. Общо седем полета са били пренасочени към други летища, а три излитащи полета са отменени, съобщи репортер на БГНЕС.

          - Реклама -

          Сред засегнатите са полет на EasyJet от Лондон за София, който е кацнал в Будапеща и впоследствие се е върнал обратно, както и самолет на FlyDubai, който се е завърнал в Дубай. Полет на Swiss е бил върнат в Цюрих.

          Самолетът на Lufthansa от Франкфурт е успял да кацне, но на летището в Пловдив, заради неблагоприятните метеорологични условия в столицата. Анулиран е и полет на Ryanair от Лондон за София.

          От столичното летище са отменени излитащите полети на EasyJet и Ryanair за Лондон, както и полет на Swiss за Цюрих.

          От ръководството на летището призовават пътниците да следят актуалната информация за пристигащите и заминаващите полети чрез официалния сайт на летище „Васил Левски“, тъй като ситуацията остава динамична заради силния вятър.

          Ураганният вятър доведе до сериозни затруднения във въздушния трафик на Летище „Васил Левски“ – София. Общо седем полета са били пренасочени към други летища, а три излитащи полета са отменени, съобщи репортер на БГНЕС.

          - Реклама -

          Сред засегнатите са полет на EasyJet от Лондон за София, който е кацнал в Будапеща и впоследствие се е върнал обратно, както и самолет на FlyDubai, който се е завърнал в Дубай. Полет на Swiss е бил върнат в Цюрих.

          Самолетът на Lufthansa от Франкфурт е успял да кацне, но на летището в Пловдив, заради неблагоприятните метеорологични условия в столицата. Анулиран е и полет на Ryanair от Лондон за София.

          От столичното летище са отменени излитащите полети на EasyJet и Ryanair за Лондон, както и полет на Swiss за Цюрих.

          От ръководството на летището призовават пътниците да следят актуалната информация за пристигащите и заминаващите полети чрез официалния сайт на летище „Васил Левски“, тъй като ситуацията остава динамична заради силния вятър.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          BG-ALERT предупреди за ураганен вятър в Боровец

          Георги Петров -
          Системата за ранно предупреждение BG-ALERT беше задействана на 4 януари в 14:39 часа заради ураганен вятър в района на курортния комплекс Боровец и околността. В...
          Общество

          Кукери прогониха злото в центъра на Благоевград

          Георги Петров -
          Кукерски групи дефилират по централните улици на Благоевград в рамките на Фестивала на сурвакарските игри. Тази година във фестивала участват 17 местни групи и...
          Футбол

          ЦСКА реши: Академията на клуба ще се казва „Димитър Пенев“

          Николай Минчев -
          ЦСКА официално обяви, че бъдещата академия на "червените" ще носи името на покойния Димитър Пенев. Легендарният футболист и треньор на клуба почина на 80...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions