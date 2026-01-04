Вальо Михов: Трябва да кръстим на Димитър Пенев стадион, база или трибуна

Бившият президент на ЦСКА и БФС – Валентин Михов, разказа някои от историите си с Димитър Пенев пред Нова телевизия. Големият футболист и треньор си отиде от този свят в събота на 80-годишна възраст.

„От 17-годишна възраст, живеехме заедно в кв. „Изток“. Бях щастлив като юноша на ЦСКА след мач да се кача в колата на Пената или Жеков, велики. Тъжим много. Сещаме се за големите, когато ги загубим, преди това сме всеки срещу всеки. Плановете ни бяха да възобновим клуба на ветераните, говорихме за това преди Нова година“, започна Михов и продължи:

„Димитър Пенев е много голям. Верен приятел. Верен. И когато искаха да го изкарат нещо, сипваше по чаша винце, слагаше плодове в него. Остана си човек. Спокоен, не съм чул никога да обиди някого. Всеки път, видя ли го и се усмихвам. Много мръсотии му правеха и преди да заминат 1994 година. Искаха да го сменят, после го целуваха. Тогава аз си хвърлих оставката, защото ни направиха същата мръсотия, имаше ръководители тогава във футбола. Пената устоя и направи чудото с момчетата. След това той остана скромен. Той сътвори чудо“.

„Има много хумор в неговите изказвания, изобличаваше, имаше ирония, беше дълбок в изказа си. Много моменти имам с него. Онова, което изживяхме на „Парк де Пренс“, надали някой ще го изживее пак, такова щастие. Заедно с тези момчета, които бяха всички в големи отбори, да ги пречупиш, да ги направиш да бъдат заедно, но той ги направи. Така се стигна до този успех, с такъв треньор, с такива футболисти“, каза още той.

„Голям човек, с голяма душевност, трябва да направим нещо като българи за него. Възпитанието и уважението трябва да е над всичко. Трябва да имаме нещо кръстено на него, стадион, база, трибуна“, апелира за финал Валентин Михов.