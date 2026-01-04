НА ЖИВО
          Вальо Михов: Трябва да кръстим на Димитър Пенев стадион, база или трибуна

          "Сещаме се за големите, когато ги загубим, преди това сме всеки срещу всеки" - смята бившият президент на ЦСКА

          Снимка: БГНЕС
          Бившият президент на ЦСКА и БФС – Валентин Михов, разказа някои от историите си с Димитър Пенев пред Нова телевизия. Големият футболист и треньор си отиде от този свят в събота на 80-годишна възраст.

          Последвайте Евроком в Google News

