Венецуелските въоръжени сили признаха Делси Родригес за временен президент

Венецуелските въоръжени сили признали вицепрезидента Делси Родригес за временен лидер на страната, след като сваленият президент Николас Мадуро беше заловен от американски сили, за да бъде изправен пред съд в САЩ.

На фона на несигурността след драматичния арест на левия президент, министърът на отбраната Владимир Падрино Лопес публично застана зад Родригес – фигура, за която по-рано текущият президент на Америка Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон би могъл да работи с нея.

В телевизионно изявление Падрино прочете декларация, с която подкрепи решение на Върховния съд, назначаващо Родригес за временен президент за срок от 90 дни. Той призова венецуелците да се върнат към нормалния си ритъм на живот, по-малко от два дни след като американските удари разтърсиха Каракас, а специални части задържаха Мадуро и съпругата му. Падрино определи операцията като „страхливо отвличане“ и заяви, че част от охранителите на Мадуро са били убити „хладнокръвно“, заедно с военни и цивилни от венецуелска страна.

До момента властите във Венецуела не са оповестили официални данни за броя на загиналите и ранените при американските действия. В неделя улиците на Каракас останаха пусти и необичайно тихи. Много магазини бяха затворени, а пред някои пазари и аптеки се образуваха умерени опашки.