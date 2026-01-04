НА ЖИВО
      неделя, 04.01.26
          Венецуелските въоръжени сили признаха Делси Родригес за временен президент

          Снимка: БГНЕС
          Венецуелските въоръжени сили признали вицепрезидента Делси Родригес за временен лидер на страната, след като сваленият президент Николас Мадуро беше заловен от американски сили, за да бъде изправен пред съд в САЩ.

          На фона на несигурността след драматичния арест на левия президент, министърът на отбраната Владимир Падрино Лопес публично застана зад Родригес – фигура, за която по-рано текущият президент на Америка Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон би могъл да работи с нея.

          В телевизионно изявление Падрино прочете декларация, с която подкрепи решение на Върховния съд, назначаващо Родригес за временен президент за срок от 90 дни. Той призова венецуелците да се върнат към нормалния си ритъм на живот, по-малко от два дни след като американските удари разтърсиха Каракас, а специални части задържаха Мадуро и съпругата му. Падрино определи операцията като „страхливо отвличане“ и заяви, че част от охранителите на Мадуро са били убити „хладнокръвно“, заедно с военни и цивилни от венецуелска страна.

          До момента властите във Венецуела не са оповестили официални данни за броя на загиналите и ранените при американските действия. В неделя улиците на Каракас останаха пусти и необичайно тихи. Много магазини бяха затворени, а пред някои пазари и аптеки се образуваха умерени опашки.

          „Призовавам народа на Венецуела в следващите дни да възобнови всички свои дейности – икономически, трудови и образователни. Родината трябва да следва своя конституционен път“, заяви Падрино.

