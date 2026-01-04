Венецуелци по света празнуват след залавянето на Николас Мадуро

Венецуелци по целия свят излязоха на улиците, след като стана ясно, че Николас Мадуро е бил заловен и изведен от страната при нощна военна операция на Съединените щати. Управлението на Мадуро беше белязано от икономически колапс, хиперинфлация и масова миграция от богатата на петрол страна.
Венецуелци в Маями, Флорида, Чили, Перу, Еквадор и Мадрид облякоха националните цветове на Венецуела и развяха знамена часове след като Доналд Тръмп обяви, че Мадуро и съпругата му са били изведени от страната.
В Маями венецуелците танцуваха и аплодираха, като тържества се проведоха и пред резиденцията на Тръмп Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида. В Дорал празнуващи скандираха „Свобода!“, увили венецуелски знамена около раменете си.
Пред ресторант El Arepazo, смятан за център на венецуелската общност в Дорал, мъж държеше картон с надпис „Libertad“. Същото послание бе повтаряно от мнозина, които изразяваха надежда за ново начало за родината си.
Възторжени тълпи се събраха и в Сантяго, Чили, където дете държеше табела с надпис „Somos Libres“ – „Ние сме свободни“.
Демонстрациите отразяват огромния мащаб на венецуелската диаспора, която нарасна рязко през годините на управление на Мадуро. От 2017 г. насам около 8 милиона души са напуснали Венецуела, превръщайки кризата в една от най-големите миграционни кризи в света, според Агенцията на ООН за бежанците.
Над 6,9 милиона венецуелци се намират в латиноамерикански и карибски държави, а стотици хиляди живеят в Съединените щати и Европа, където диаспората остава политически активна и тясно ангажирана със събитията в родината.
Мадуро е на власт от 2013 г., след като наследи Уго Чавес. Периодът на управлението му се характеризира с икономически упадък, политически вълнения и масова емиграция.
Реакциите обаче не навсякъде бяха празнични. В Буенос Айрес и други градове в региона бяха насрочени както проправителствени, така и антиамерикански протести, което подчертава дълбоките разделения относно бъдещето на Венецуела и ролята на Вашингтон.
В Гърция членове на Комунистическата партия демонстрираха срещу залавянето на Мадуро, осъждайки действията на Съединените щати.