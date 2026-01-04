Венецуелци по света празнуват след залавянето на Николас Мадуро

Венецуелци по целия свят излязоха на улиците, след като стана ясно, че Николас Мадуро е бил заловен и изведен от страната при нощна военна операция на Съединените щати. Управлението на Мадуро беше белязано от икономически колапс, хиперинфлация и масова миграция от богатата на петрол страна.

Венецуелци в Маями, Флорида, Чили, Перу, Еквадор и Мадрид облякоха националните цветове на Венецуела и развяха знамена часове след като Доналд Тръмп обяви, че Мадуро и съпругата му са били изведени от страната.

В Маями венецуелците танцуваха и аплодираха, като тържества се проведоха и пред резиденцията на Тръмп Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида. В Дорал празнуващи скандираха „Свобода!“, увили венецуелски знамена около раменете си.

Пред ресторант El Arepazo, смятан за център на венецуелската общност в Дорал, мъж държеше картон с надпис „Libertad“. Същото послание бе повтаряно от мнозина, които изразяваха надежда за ново начало за родината си.

„Ние сме като всички – това е комбинация от чувства“, каза Алехандра Ариета, която емигрира в САЩ през 1997 г., пред Асошиейтед прес.

„Има страхове. Има вълнение. Толкова много години чакаме това. Нещо трябваше да се случи във Венецуела. Всички имаме нужда от свобода“, добави тя.

Възторжени тълпи се събраха и в Сантяго, Чили, където дете държеше табела с надпис „Somos Libres“ – „Ние сме свободни“.

Демонстрациите отразяват огромния мащаб на венецуелската диаспора, която нарасна рязко през годините на управление на Мадуро. От 2017 г. насам около 8 милиона души са напуснали Венецуела, превръщайки кризата в една от най-големите миграционни кризи в света, според Агенцията на ООН за бежанците.

Над 6,9 милиона венецуелци се намират в латиноамерикански и карибски държави, а стотици хиляди живеят в Съединените щати и Европа, където диаспората остава политически активна и тясно ангажирана със събитията в родината.

Мадуро е на власт от 2013 г., след като наследи Уго Чавес. Периодът на управлението му се характеризира с икономически упадък, политически вълнения и масова емиграция.

Реакциите обаче не навсякъде бяха празнични. В Буенос Айрес и други градове в региона бяха насрочени както проправителствени, така и антиамерикански протести, което подчертава дълбоките разделения относно бъдещето на Венецуела и ролята на Вашингтон.

В Гърция членове на Комунистическата партия демонстрираха срещу залавянето на Мадуро, осъждайки действията на Съединените щати.