      неделя, 04.01.26
          Вицепрезидентът Делси Родригес поема временно управлението на Венецуела след задържането на Мадуро

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Конституционната камара на Върховния съд на Венецуела разпореди в събота вицепрезидентът Делси Родригес да поеме временно изпълнението на длъжността президент в отсъствието на държавния глава Николас Мадуро, който беше задържан по-рано при операция на американските военни сили, предаде „Ройтерс“.

          В решението си съдът посочва, че Делси Родригес ще изпълнява функциите на „президент на Боливарската република Венецуела“, с цел гарантиране на административната приемственост и защитата на държавата.

          Китай призова САЩ да освободят Николас Мадуро и настоя за диалог във Венецуела Китай призова САЩ да освободят Николас Мадуро и настоя за диалог във Венецуела

          Съдиите допълват, че предстои допълнително разглеждане на ситуацията, за да бъде определена приложимата правна рамка, която да осигури непрекъснатостта на държавното управление, нормалното функциониране на правителството и защитата на националния суверенитет в условията на принудително отсъствие на президента.

          Решението е взето след задържането на Николас Мадуро рано сутринта в събота, което доведе до бърза ескалация на институционалната и политическата криза в страната.

