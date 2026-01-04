Вицепрезидентът Делси Родригес поема временно управлението на Венецуела след задържането на Мадуро

Конституционната камара на Върховния съд на Венецуела разпореди в събота вицепрезидентът Делси Родригес да поеме временно изпълнението на длъжността президент в отсъствието на държавния глава Николас Мадуро, който беше задържан по-рано при операция на американските военни сили, предаде „Ройтерс“.

В решението си съдът посочва, че Делси Родригес ще изпълнява функциите на „президент на Боливарската република Венецуела“, с цел гарантиране на административната приемственост и защитата на държавата.

Съдиите допълват, че предстои допълнително разглеждане на ситуацията, за да бъде определена приложимата правна рамка, която да осигури непрекъснатостта на държавното управление, нормалното функциониране на правителството и защитата на националния суверенитет в условията на принудително отсъствие на президента.

Решението е взето след задържането на Николас Мадуро рано сутринта в събота, което доведе до бърза ескалация на институционалната и политическата криза в страната.