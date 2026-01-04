НА ЖИВО
      неделя, 04.01.26
          Заради погребението на Димитър Пенев: ЦСКА отложи старта на подготовката си

          "Поради кончината на Димитър Пенев и поклонението пред великата ни легенда, което ще се проведе утре (5 януари) от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски", първото открито занимание на представителния тим на ЦСКА за 2026 г. бе насрочено за вторник, 6 януари" - информираха "червените"

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА обяви, че първото открито занимание за новата 2026 година, което беше запланувано за утре, 5 януари, се измества с един ден и ще се проведе във вторник на клубната база в Панчарево.

          Причина за промяната в плановете на „червените“ е кончината на легендата Димитър Пенев. Поклонението пред тленните останки на Стратега е именно в понеделник от 10 часа на Националния стадион.

          Първата тренировка на „армейците“ е на 6 януари от 15 часа, като първите 15 минути ще са отворени за представителите на медиите. В 14:30 пред журналистите ще застане старши треньорът на ЦСКА Христо Янев.

          „Поради кончината на Димитър Пенев и поклонението пред великата ни легенда, което ще се проведе утре (5 януари) от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, първото открито занимание на представителния тим на ЦСКА за 2026 г. бе насрочено за вторник, 6 януари.
          То ще се проведе на клубната база в Панчарево и ще стартира в 15:00 ч., като първите 15 минути ще са отворени за представители на медиите.
          Преди това – в 14:30 ч., старши треньорът на ЦСКА Христо Янев ще отговори на журналистически въпроси.“, написаха от клуба.

