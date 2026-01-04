Затвориха пътищата към Витоша заради ураганен вятър

С оглед гарантиране на безопасността на гражданите, Столичната община взе решение от 10:00 ч. временно да бъдат затворени за движение двата основни пътя към Витоша в направленията Алеко и Златните мостове. Мярката е превантивна и е предприета заради реална опасност от изключително силни пориви на вятъра, които застрашават сигурността на движението и пребиваването в планината.

- Реклама -

Столичната община призовава туристите да не предприемат пътувания към Витоша, да проявяват повишено внимание и да се съобразяват стриктно с въведените ограничения и указанията на компетентните органи.

► Предупреждение към гражданите в София

Заради силния вятър общината отправя апел и към жителите на столицата да бъдат особено внимателни и да избягват преминаване и престой в близост до:

⇒ дървета и паркове;

⇒ строителни обекти и скелета;

⇒ сгради с нестабилни елементи;

⇒ електропроводи и съоръжения.

► Градски транспорт и прибиране на туристите

С цел безопасното прибиране на туристите, които вече се намират в планината, следобед ще бъдат изпълнени следните курсове на градския транспорт:

Линия 66 (от Алеко): 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч.

Линия 61 (от Златните мостове): 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч., 17:30 ч., 18:00 ч., 18:30 ч.

Линия 63 ще се движи без прекъсване през целия ден, но със скъсен маршрут и няма да обслужва участъка от Бояна до Златните мостове.

► Тежка обстановка в планината

По информация от хижарите на Витоша към момента няма голям брой туристи. Условията обаче остават изключително тежки – вятърът е ураганен и на силни пориви. В района се намират около 50 автомобила с туристи общо в двете направления – Алеко и Златните мостове.

Столичната община следи обстановката в реално време и предприема всички необходими действия за гарантиране на безопасността. Гражданите ще бъдат информирани своевременно при промяна на ситуацията.