Зеленски освободи генерал-лейтенант Дейнеко от поста начело на Държавната гранична служба на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски официално освободи генерал-лейтенант Серхий Дейнеко от длъжността ръководител на Държавната гранична служба на Украйна и назначи първия му заместник Валерий Вавриниук за временно изпълняващ длъжността началник на службата.

Този ход е част от мащабна правителствена рокада, която включва няколко ключови освобождавания и назначения, обявени от Зеленски в началото на 2026 г. Причина за тези промени е последният корупционен скандал в Украйна, съобщи „Киев Индипендънт“.

Президентски укази, подписани на 4 януари, формално освобождават Дейнеко от поста му в Държавната гранична служба и определят Вавриниук за изпълняващ длъжността ръководител на структурата. Указите следват изявлението на Зеленски от 2 януари, че планира да замени Дейнеко.

Назначението на Вавриниук е временно, като президентът вече е изготвил кратък списък с кандидати за постоянната позиция. Обявяването на окончателното решение ще стане скоро, без да бъдат посочени имената на възможните заместници.

Дейнеко е назначен за съветник на министъра на вътрешните работи Игор Клименко. Дейнеко „няма да изостави военните си задължения“, заяви Клименко, но лекарите са му препоръчали „кратък период на възстановяване“ от активна служба.

След кратък период на рехабилитация Дейнеко ще оказва експертна подкрепа на Министерството на вътрешните работи и ще се върне на военна служба като командир на бойно подразделение на Граничната служба, каза още вътрешният министър.

Държавната гранична служба отговаря за охраната на границите на Украйна по суша и вода. Структурата премина под контрола на Въоръжените сили на Украйна, когато Русия започна пълномащабната си война. Именно подразделенията на Граничната служба бяха първите, които се сблъскаха с нахлуващите руски войски на 24 февруари 2022 г.

Зеленски обяви и редица други промени в правителството, включително назначаването на ръководителя на разузнаването Кирило Буданов за нов началник на президентската канцелария, както и предложението вицепремиерът Михайло Фьодоров да стане нов министър на отбраната на Украйна.