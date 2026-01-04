НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Жълт код за бурен вятър в 16 области

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          В неделя сутринта южният вятър ще се усили значително, като жълт код за опасно бурен вятър е обявен за 16 области в Източна, Централна и Северозападна България. Най-силни пориви се очакват по билата на Стара планина и по Черноморието.

          На места в северозападните райони и Родопската област ще има превалявания от дъжд.

          Максималните температури ще варират в широк диапазон – от около 2 градуса в Северозападна България до 18 градуса в Източна България. В София термометрите ще показват около 14 градуса.

          По Черноморието облачността в неделя сутринта ще се разкъса до слънчево време. Ще духа умерен до силен югозападен вятър, а максималните температури ще бъдат около 15 градуса. Температурата на морската вода е около 10 градуса, а вълнението ще достига до 4 бала.

          Затвориха пътищата към Витоша заради ураганен вятър Затвориха пътищата към Витоша заради ураганен вятър

          В планините времето ще бъде предимно облачно, като на места ще има слаби снеговалежи. Ще духа бурен и на моменти ураганен югозападен вятър, особено по високите части и билата. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8 градуса, а на 2000 метра – около 1 градус.

          Затворени пътища към Витоша

          Заради опасните метеорологични условия Столичната община затвори пътищата към Витоша.
          От 10:00 ч. в неделя временно са затворени двата основни пътя към планината в направления Алеко и Златните мостове, като мярката е превантивна и е с цел безопасност.

          Общината призовава туристите да не предприемат пътувания към Витоша, да бъдат изключително внимателни и да спазват всички въведени ограничения и указания на компетентните органи.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

