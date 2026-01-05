Албин Курти: Отношенията със САЩ и диалогът със Сърбия ще бъдат ключови в следващия мандат

Косовският служебен премиер Албин Курти говори за отношенията със Съединените щати и диалога със Сърбия през следващия мандат, като подчерта, че САЩ временно прекъснаха стратегическия диалог с Косово през септември 2023 г.. Курти заяви, че всички отговорни официални лица работят усилено, за да премахнат това прекъсване и да възстановят диалога.
Той изрази увереност, че отношенията с САЩ ще останат силни, въпреки временното прекъсване на стратегическия диалог.
По отношение на диалога със Сърбия, Курти обяви, че ще настояват за подписването на основното Брюкселско споразумение и анекса от Охрид, договорен през 2023 г..
Курти подчерта, че Косово продължава да бъде ангажирано с изпълнението на всички международни задължения и стремежът на страната към членство в Съвета на Европа, НАТО и Европейския съюз остава приоритетен.
Курти също отбеляза, че Косово вече е изпълнило задълженията си към Съвета на Европа, въпреки че остава няколко държави, които блокират процеса.
