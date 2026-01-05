Албин Курти: Отношенията със САЩ и диалогът със Сърбия ще бъдат ключови в следващия мандат

Косовският служебен премиер Албин Курти говори за отношенията със Съединените щати и диалога със Сърбия през следващия мандат, като подчерта, че САЩ временно прекъснаха стратегическия диалог с Косово през септември 2023 г.. Курти заяви, че всички отговорни официални лица работят усилено, за да премахнат това прекъсване и да възстановят диалога.

„Ние поддържаме редовна комуникация с посолството на САЩ в Призрен, за да изясним всички спорни въпроси. Това осигурява отлични дипломатически отношения, които включват и сътрудничество в областта на отбраната, сигурността и енергетиката. Програмата „Compact", продължена наскоро, предоставя 202 милиона долара за батерии с капацитет 170 мегавата", подчерта Курти.

Той изрази увереност, че отношенията с САЩ ще останат силни, въпреки временното прекъсване на стратегическия диалог.

По отношение на диалога със Сърбия, Курти обяви, че ще настояват за подписването на основното Брюкселско споразумение и анекса от Охрид, договорен през 2023 г..

„За да продължи диалогът, трябва да се изпълнят споразуменията. Но за да продължи, е необходимо Милан Радойичич, главният терорист, да бъде предаден на косовските органи за сигурност“, заяви Курти, припомняйки нападението в село Банска през септември 2023 г., при което загина полицай и трима нападатели. Радойичич, обвинен за нападението, избяга в Сърбия, която отказва да го екстрадира в Косово.

Курти подчерта, че Косово продължава да бъде ангажирано с изпълнението на всички международни задължения и стремежът на страната към членство в Съвета на Европа, НАТО и Европейския съюз остава приоритетен.

„Целта ни е да се присъединим към Съвета на Европа и НАТО, а след това и към ЕС. Вярвам, че ще постигнем напредък възможно най-бързо. Но първо трябва да получим въпросника от Европейската комисия и статут на кандидат за членство.“

Курти също отбеляза, че Косово вече е изпълнило задълженията си към Съвета на Европа, въпреки че остава няколко държави, които блокират процеса.