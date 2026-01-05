Андрей Димитров: Протестите са висша форма на демокрация

Това каза студентът Андрей Димитров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Димитров определи протестите като висша форма на демокрация. Той подчерта, че това е особено силно за страна като България, в която институциите се ползват с рекордно ниско доверие от обществото.
Студентът припомни, че нагласите в началото на протестите са били свързани само с това да бъде спрян бюджета за 2026-а година. По думите му, след като опозицията е видяла енергията на площада, е разбрала, че недоволството трябва да прерасне в нещо много по-голямо.
Това каза студентът Андрей Димитров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Димитров определи протестите като висша форма на демокрация. Той подчерта, че това е особено силно за страна като България, в която институциите се ползват с рекордно ниско доверие от обществото.
Студентът припомни, че нагласите в началото на протестите са били свързани само с това да бъде спрян бюджета за 2026-а година. По думите му, след като опозицията е видяла енергията на площада, е разбрала, че недоволството трябва да прерасне в нещо много по-голямо.