      понеделник, 05.01.26
          Андрей Димитров: Протестите са висша форма на демокрация

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Младите хора трябва да покажем, че сме трайно ангажирани с политическите процеси в страната. Ще го докажем на изборите, когато излезем да гласуваме и когато изберем алтернативен път за България.“

          Това каза студентът Андрей Димитров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Димитров определи протестите като висша форма на демокрация. Той подчерта, че това е особено силно за страна като България, в която институциите се ползват с рекордно ниско доверие от обществото.

          „Никой не очакваше да има 150 000 души на площада, но младите хора показахме, че не сме апатични към случващото се в България. Изключително много изненадахме управляващи и опозиция, разбира се“, каза още гостът.

          Студентът припомни, че нагласите в началото на протестите са били свързани само с това да бъде спрян бюджета за 2026-а година. По думите му, след като опозицията е видяла енергията на площада, е разбрала, че недоволството трябва да прерасне в нещо много по-голямо.

          „Младите искаме да живеем в една по-нормална България, България, в която да имаме бъдеще“, посочи още Димитров.

