Андрей Димитров: Протестите са висша форма на демокрация

„Младите хора трябва да покажем, че сме трайно ангажирани с политическите процеси в страната. Ще го докажем на изборите, когато излезем да гласуваме и когато изберем алтернативен път за България.“

Това каза студентът Андрей Димитров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Димитров определи протестите като висша форма на демокрация. Той подчерта, че това е особено силно за страна като България, в която институциите се ползват с рекордно ниско доверие от обществото.

„Никой не очакваше да има 150 000 души на площада, но младите хора показахме, че не сме апатични към случващото се в България. Изключително много изненадахме управляващи и опозиция, разбира се“, каза още гостът.

Студентът припомни, че нагласите в началото на протестите са били свързани само с това да бъде спрян бюджета за 2026-а година. По думите му, след като опозицията е видяла енергията на площада, е разбрала, че недоволството трябва да прерасне в нещо много по-голямо.