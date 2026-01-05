Главният архитект на София Богдана Панайотова официално подаде оставка, потвърди самата тя пред БТА. Решението ѝ идва след като на 23 декември от Столичната община (СО) изразиха очакване тя да се оттегли, за да се даде път на усилията за изграждане на прозрачна система за градско планиране.

В личния си профил във Facebook Панайотова съобщи: „Подадох заявление за освобождаване от длъжността „главен архитект на София“. Тя изтъква като основни причини липсата на политическа подкрепа за нейната визия, административния хаос и създадената в общината структура, която според нея е незаконосъобразна и възпрепятства изпълнението на правомощията ѝ.

Вместо воля за реформа получих отстъпление, нерешителност и отказ от поемане на отговорност“, пише Панайотова. Тя допълва, че ролята на главния архитект е сведена до формалност: „Отказвам да легитимирам управление, при което постът на главния архитект е обезсмислен до гумен печат, а професионализмът – третиран като пречка“.

Панайотова е категорична, че отказва да участва в „институционален натиск“ и подчертава, че не желае столичани да бъдат ощетявани със съдебни разходи и неустойки. Тя отбелязва, че оттеглянето ѝ дава възможност за нов конкурс за позицията.

Кметът на София Васил Терзиев прие оставката, която влиза в сила от утре, 6 януари. „Приемам подадената от нея оставка и ѝ благодаря за решението, което позволява темата да бъде затворена институционално и общината да продължи напред“, посочва Терзиев. Той допълни, че реформата изисква ясен модел на управление и работа в екип: „За мен реформата не е въпрос на постове, а на резултати – как по-бързо и по-прозрачно се взимат решения“.

Временно длъжността ще бъде изпълнявана от арх. Боян Недев, който до момента е оглавявал отдела за контрол в инвестиционното проектиране към СО. Целта на назначението е да се гарантира приемственост и нормална работа на администрацията.

Напрежението между кмета и главния архитект не е ново – още в началото на ноември Васил Терзиев поиска оставката на Панайотова поради разминаване във вижданията за ролята на главния архитект, но тогава тя заяви, че няма намерение да се оттегли.