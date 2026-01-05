НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 05.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Бобчева: Ще наваксаме със събирането на отпадъците

          0
          10
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Изоставането в събирането на отпадъци в някои столични райони ще бъде наваксано, увериха зам.-кметът по екология Надежда Бобчева, директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов и директорът на „Софекострой“ Даниел Йорданов на брифинг в Столичната община.

          - Реклама -

          През почивните дни граждани сигнализираха за затруднено сметосъбиране в райони като „Люлин“, „Подуяне“ и „Слатина“. Според Бобчева, в Зона 3, включваща „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“, Столичното предприятие за третиране на отпадъци изпълнява дейностите със собствен капацитет. Тя обясни, че по три големи и два малки камиона ще бъдат на терен в „Подуяне“ и „Слатина“ всеки ден през работната седмица.

          Терзиев: Поредният заявен „апокалипсис“ се отлага Терзиев: Поредният заявен „апокалипсис“ се отлага

          Николай Савов сподели, че основният проблем за забавеното събиране на отпадъци в двата района е свързан с коледните и новогодишни празници, както и липсата на шофьори, които да работят през празничния период. Въпреки това, извозването на отпадъците вече е в ход, като над 90 тона отпадъци са били събрани и отведени вчера и днес, а изоставането се наваксва.

          Проблеми с персонала също са част от причините за забавяне на процеса, заяви Савов, като посочи, че шофьорите нямат опит с управлението на сметосъбиращи камиони и не се осмеляват да влизат в тесни улички.

          Надежда Бобчева добави, че от 1 януари 2026 г. е в сила новият договор с „Софекострой“ за Зона 6, която включва „Люлин“, „Красно село“ и „Красна поляна“. В момента обаче има недостиг на техника, като процедурата за доставка на нови камиони ще бъде завършена до края на януари. Бобчева увери, че кметството активно работи върху решаване на проблема.

          За Зона 3 (включваща „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“) в момента тече обжалване на процедурата за обществена поръчка, като още не е избран изпълнител за почистването. Очаква се процедурата да завърши във Върховния административен съд.

          Делян Георгиев: Сметопочистването в „Изгрев“ е обезпечено Делян Георгиев: Сметопочистването в „Изгрев“ е обезпечено

          Изоставането в събирането на отпадъци в някои столични райони ще бъде наваксано, увериха зам.-кметът по екология Надежда Бобчева, директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов и директорът на „Софекострой“ Даниел Йорданов на брифинг в Столичната община.

          - Реклама -

          През почивните дни граждани сигнализираха за затруднено сметосъбиране в райони като „Люлин“, „Подуяне“ и „Слатина“. Според Бобчева, в Зона 3, включваща „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“, Столичното предприятие за третиране на отпадъци изпълнява дейностите със собствен капацитет. Тя обясни, че по три големи и два малки камиона ще бъдат на терен в „Подуяне“ и „Слатина“ всеки ден през работната седмица.

          Терзиев: Поредният заявен „апокалипсис“ се отлага Терзиев: Поредният заявен „апокалипсис“ се отлага

          Николай Савов сподели, че основният проблем за забавеното събиране на отпадъци в двата района е свързан с коледните и новогодишни празници, както и липсата на шофьори, които да работят през празничния период. Въпреки това, извозването на отпадъците вече е в ход, като над 90 тона отпадъци са били събрани и отведени вчера и днес, а изоставането се наваксва.

          Проблеми с персонала също са част от причините за забавяне на процеса, заяви Савов, като посочи, че шофьорите нямат опит с управлението на сметосъбиращи камиони и не се осмеляват да влизат в тесни улички.

          Надежда Бобчева добави, че от 1 януари 2026 г. е в сила новият договор с „Софекострой“ за Зона 6, която включва „Люлин“, „Красно село“ и „Красна поляна“. В момента обаче има недостиг на техника, като процедурата за доставка на нови камиони ще бъде завършена до края на януари. Бобчева увери, че кметството активно работи върху решаване на проблема.

          За Зона 3 (включваща „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“) в момента тече обжалване на процедурата за обществена поръчка, като още не е избран изпълнител за почистването. Очаква се процедурата да завърши във Върховния административен съд.

          Делян Георгиев: Сметопочистването в „Изгрев“ е обезпечено Делян Георгиев: Сметопочистването в „Изгрев“ е обезпечено
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Мадуро няма адвокат в САЩ, влезе окован в съда (СНИМКИ/НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Николас Мадуро, президент на Венецуела, и съпругата му Силия Флорес се очаква да се явят пред съдия в Ню Йорк днес в 12:00 ч....
          Политика

          Петър Волгин: Цънцарова се държеше като персонал на ПП-ДБ

          Златина Петкова -
          "Цънцарова се държеше като персонал на ПП-ДБ. Всеки път, когато такъв журналист загуби мястото си, то цялата коалиция се активира. Личи си и в...
          Инциденти

          Огромен пожар в склад за батерии в Хасково, има замърсяване на въздуха (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Този следобед избухна пожар в склад за батерии и фотоволтаични системи в Хасково. Гъст дим излиза от помещението, разположено в Източна индустриална зона, близо...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions