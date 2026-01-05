Бобчева: Ще наваксаме със събирането на отпадъците

Изоставането в събирането на отпадъци в някои столични райони ще бъде наваксано, увериха зам.-кметът по екология Надежда Бобчева, директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов и директорът на „Софекострой“ Даниел Йорданов на брифинг в Столичната община.

През почивните дни граждани сигнализираха за затруднено сметосъбиране в райони като „Люлин“, „Подуяне“ и „Слатина“. Според Бобчева, в Зона 3, включваща „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“, Столичното предприятие за третиране на отпадъци изпълнява дейностите със собствен капацитет. Тя обясни, че по три големи и два малки камиона ще бъдат на терен в „Подуяне“ и „Слатина“ всеки ден през работната седмица.

Николай Савов сподели, че основният проблем за забавеното събиране на отпадъци в двата района е свързан с коледните и новогодишни празници, както и липсата на шофьори, които да работят през празничния период. Въпреки това, извозването на отпадъците вече е в ход, като над 90 тона отпадъци са били събрани и отведени вчера и днес, а изоставането се наваксва.

Проблеми с персонала също са част от причините за забавяне на процеса, заяви Савов, като посочи, че шофьорите нямат опит с управлението на сметосъбиращи камиони и не се осмеляват да влизат в тесни улички.

Надежда Бобчева добави, че от 1 януари 2026 г. е в сила новият договор с „Софекострой“ за Зона 6, която включва „Люлин“, „Красно село“ и „Красна поляна“. В момента обаче има недостиг на техника, като процедурата за доставка на нови камиони ще бъде завършена до края на януари. Бобчева увери, че кметството активно работи върху решаване на проблема.

За Зона 3 (включваща „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“) в момента тече обжалване на процедурата за обществена поръчка, като още не е избран изпълнител за почистването. Очаква се процедурата да завърши във Върховния административен съд.