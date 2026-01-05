Богомил Николов: Можете да сезирате институциите за нередности с еврото само с няколко кликвания

„Можете да сезирате институциите за нередности с еврото само с няколко кликвания. Правете го!“

Това каза председателят на Асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Коментарът дойде във връзка с нарушенията, свързани с еврото, които хората забелязват.

„От няколко кликвания няма да ви заболят пръстите. Просто, когато видите нарушение, сигнализирайте веднага. Може да уведомявате и медиите, можете да пишете и в социалните мрежи, всичко е добре дошло", каза още гостът.

Николов коментира инициативата на Делян Пеевски за създаване на „Магазини за хората“. По думите му има парадокс в това, че в електронните медии е забранено да се споменат марки на търговски вериги, а от пет месеца всички говорят за „Магазини за хората“. Той разкритикува остро и това, че в страната не се назовават марките на хранителни и други вериги, когато има извършени нарушения от тяхна страна.