НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 05.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Богомил Николов: Можете да сезирате институциите за нередности с еврото само с няколко кликвания

          0
          80
          Богомил Николов: Можете да сезирате институциите за нередности с еврото само с няколко кликвания
          Богомил Николов: Сигнализирайте за нередности с еврото
          „Можете да сезирате институциите за нередности с еврото само с няколко кликвания. Правете го!“ Това каза председателят на Асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Коментарът дойде във връзка с нарушенията, свързани с еврото, които хората забелязват.
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Можете да сезирате институциите за нередности с еврото само с няколко кликвания. Правете го!“

          Това каза председателят на Асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Коментарът дойде във връзка с нарушенията, свързани с еврото, които хората забелязват.

          „От няколко кликвания няма да ви заболят пръстите. Просто, когато видите нарушение, сигнализирайте веднага. Може да уведомявате и медиите, можете да пишете и в социалните мрежи, всичко е добре дошло“, каза още гостът.

          - Реклама -

          Николов коментира инициативата на Делян Пеевски за създаване на „Магазини за хората“. По думите му има парадокс в това, че в електронните медии е забранено да се споменат марки на търговски вериги, а от пет месеца всички говорят за „Магазини за хората“. Той разкритикува остро и това, че в страната не се назовават марките на хранителни и други вериги, когато има извършени нарушения от тяхна страна.

          „Можете да сезирате институциите за нередности с еврото само с няколко кликвания. Правете го!“

          Това каза председателят на Асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Коментарът дойде във връзка с нарушенията, свързани с еврото, които хората забелязват.

          „От няколко кликвания няма да ви заболят пръстите. Просто, когато видите нарушение, сигнализирайте веднага. Може да уведомявате и медиите, можете да пишете и в социалните мрежи, всичко е добре дошло“, каза още гостът.

          - Реклама -

          Николов коментира инициативата на Делян Пеевски за създаване на „Магазини за хората“. По думите му има парадокс в това, че в електронните медии е забранено да се споменат марки на търговски вериги, а от пет месеца всички говорят за „Магазини за хората“. Той разкритикува остро и това, че в страната не се назовават марките на хранителни и други вериги, когато има извършени нарушения от тяхна страна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Димитър Томов: Тепърва в България ще се раждат писатели, които ще са интересни на света

          Златина Петкова -
          "Тепърва в България ще се раждат писатели, които ще са интересни на света, защото българинът има интересно мислене от Средновековието." Това каза писателят Димитър Томов,...
          Политика

          Архитект Богдана Панайотова напуска поста главен архитект на София с остри критики към общината

          Пола Жекова -
          Главният архитект на София Богдана Панайотова официално подаде оставка, потвърди самата тя пред БТА. Решението ѝ идва след като на 23 декември от Столичната...
          Политика

          Андрей Димитров: Протестите са висша форма на демокрация

          Златина Петкова -
          "Младите хора трябва да покажем, че сме трайно ангажирани с политическите процеси в страната. Ще го докажем на изборите, когато излезем да гласуваме и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions