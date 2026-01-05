Цените на петрола падат след ареста на Мадуро и опасения за свръхпредлагане

Цените на петрола се понижиха на 5 януари, след като американска военна операция доведе до залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, чиято страна разполага с най-големите доказани запаси от суров петрол в света, предаде АФП.

Навлизането на по-големи обеми венецуелски петрол на пазара би засилило опасенията за свръхпредлагане и би оказало допълнителен натиск върху цените, които вече се понижават през последните месеци.

В сутрешната търговия в Азия сортът Брент поевтиня с 0,21% до 60,62 долара за барел, а американският лек суров петрол West Texas Intermediate загуби 0,35% до 57,12 долара за барел, като и двата контракта се отдръпнаха от по-ранните си по-ниски нива.

Американски сили атакуваха Каракас в ранните часове на 3 януари, като бомбардираха военни цели и изведоха Мадуро и съпругата му, за да бъдат изправени пред федерални обвинения за наркотрафик в Ню Йорк.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати вече ще „управляват“ Венецуела и ще изпратят американски компании, които да възстановят силно занемарената ѝ петролна инфраструктура.

След години на недостатъчни инвестиции и санкции Венецуела в момента добива около един милион барела петрол дневно — рязък спад спрямо приблизително 3,5 милиона барела дневно през 1999 г..

Анализатори обаче посочват, че наред с останалите сериозни въпроси около бъдещето на страната, значително увеличаване на петролните ѝ добиви няма да бъде нито лесно, нито бързо.

„Всяко възстановяване на производството би изисквало значителни инвестиции предвид разпадащата се инфраструктура, резултат от години на лошо управление и недофинансиране“, заяви анализаторът на UBS Джовани Стауново.

Инвестициите към момента също не изглеждат привлекателни: цените на петрола са под натиск заради глобалния излишък на предлагане и се понижиха през 2025 г., въпреки сериозните фактори за растеж на търсенето, като митническата война на Тръмп и продължаващия конфликт в Украйна.