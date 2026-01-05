НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 05.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИкономика

          Цените на петрола падат след ареста на Мадуро и опасения за свръхпредлагане

          0
          16
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Цените на петрола се понижиха на 5 януари, след като американска военна операция доведе до залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, чиято страна разполага с най-големите доказани запаси от суров петрол в света, предаде АФП.

          - Реклама -

          Навлизането на по-големи обеми венецуелски петрол на пазара би засилило опасенията за свръхпредлагане и би оказало допълнителен натиск върху цените, които вече се понижават през последните месеци.

          В сутрешната търговия в Азия сортът Брент поевтиня с 0,21% до 60,62 долара за барел, а американският лек суров петрол West Texas Intermediate загуби 0,35% до 57,12 долара за барел, като и двата контракта се отдръпнаха от по-ранните си по-ниски нива.

          Американски сили атакуваха Каракас в ранните часове на 3 януари, като бомбардираха военни цели и изведоха Мадуро и съпругата му, за да бъдат изправени пред федерални обвинения за наркотрафик в Ню Йорк.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати вече ще „управляват“ Венецуела и ще изпратят американски компании, които да възстановят силно занемарената ѝ петролна инфраструктура.

          След години на недостатъчни инвестиции и санкции Венецуела в момента добива около един милион барела петрол дневно — рязък спад спрямо приблизително 3,5 милиона барела дневно през 1999 г..

          Анализатори обаче посочват, че наред с останалите сериозни въпроси около бъдещето на страната, значително увеличаване на петролните ѝ добиви няма да бъде нито лесно, нито бързо.

          Всяко възстановяване на производството би изисквало значителни инвестиции предвид разпадащата се инфраструктура, резултат от години на лошо управление и недофинансиране“, заяви анализаторът на UBS Джовани Стауново.

          Инвестициите към момента също не изглеждат привлекателни: цените на петрола са под натиск заради глобалния излишък на предлагане и се понижиха през 2025 г., въпреки сериозните фактори за растеж на търсенето, като митническата война на Тръмп и продължаващия конфликт в Украйна.

          Цените на петрола се понижиха на 5 януари, след като американска военна операция доведе до залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, чиято страна разполага с най-големите доказани запаси от суров петрол в света, предаде АФП.

          - Реклама -

          Навлизането на по-големи обеми венецуелски петрол на пазара би засилило опасенията за свръхпредлагане и би оказало допълнителен натиск върху цените, които вече се понижават през последните месеци.

          В сутрешната търговия в Азия сортът Брент поевтиня с 0,21% до 60,62 долара за барел, а американският лек суров петрол West Texas Intermediate загуби 0,35% до 57,12 долара за барел, като и двата контракта се отдръпнаха от по-ранните си по-ниски нива.

          Американски сили атакуваха Каракас в ранните часове на 3 януари, като бомбардираха военни цели и изведоха Мадуро и съпругата му, за да бъдат изправени пред федерални обвинения за наркотрафик в Ню Йорк.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати вече ще „управляват“ Венецуела и ще изпратят американски компании, които да възстановят силно занемарената ѝ петролна инфраструктура.

          След години на недостатъчни инвестиции и санкции Венецуела в момента добива около един милион барела петрол дневно — рязък спад спрямо приблизително 3,5 милиона барела дневно през 1999 г..

          Анализатори обаче посочват, че наред с останалите сериозни въпроси около бъдещето на страната, значително увеличаване на петролните ѝ добиви няма да бъде нито лесно, нито бързо.

          Всяко възстановяване на производството би изисквало значителни инвестиции предвид разпадащата се инфраструктура, резултат от години на лошо управление и недофинансиране“, заяви анализаторът на UBS Джовани Стауново.

          Инвестициите към момента също не изглеждат привлекателни: цените на петрола са под натиск заради глобалния излишък на предлагане и се понижиха през 2025 г., въпреки сериозните фактори за растеж на търсенето, като митническата война на Тръмп и продължаващия конфликт в Украйна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Поддръжници на Мадуро излязоха на протести в Каракас след отстраняването му от власт

          Красимир Попов -
          Един ден след като венецуелският лидер Николас Мадуро беше отстранен от власт при операция на САЩ, част от венецуелците се събраха в Каракас, за...
          Политика

          Временният президент на Венецуела Делси Родригес проведе първото заседание на кабинета след отстраняването на Мадуро

          Красимир Попов -
          Временният президент на Венецуела Делси Родригес проведе първото си заседание на кабинета, след като американски сили отстраниха бившия ѝ ръководител Николас Мадуро преди близо...
          Инциденти

          Земетресение с магнитуд 5,4 разтърси северен Индийски щат Асам

          Красимир Попов -
          Умерено силно земетресение с магнитуд 5,4 разтърси рано сутринта северния индийски щат Асам, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), цитирана от АФП. Плиткото земетресение е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions