      понеделник, 05.01.26
          Дания: Тръмп е сериозен за Гренландия, но ако ни атакува, всичко приключва!

          Снимка: БГНЕС
          Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен изрази категорично възражение срещу намеренията на американския президент Доналд Тръмп да закупи Гренландия. В изказване за Датското радио и телевизия, Фредериксен заяви, че въпреки че Тръмп е сериозен в своите амбиции, както Дания, така и Гренландия категорично отхвърлят тези намерения.

          „За съжаление, смятам, че изказването на американския президент, че иска Гренландия, трябва да се приема сериозно,“ посочи тя.

          Тя подчерта, че както Кралство Дания, така и Гренландия, многократно са заявили, че не желаят да бъдат част от Съединените щати.

          Фредериксен допълни, че ако САЩ атакуват друга страна от НАТО, тогава „всичко приключва“.

