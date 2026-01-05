Дания: Тръмп е сериозен за Гренландия, но ако ни атакува, всичко приключва!

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен изрази категорично възражение срещу намеренията на американския президент Доналд Тръмп да закупи Гренландия. В изказване за Датското радио и телевизия, Фредериксен заяви, че въпреки че Тръмп е сериозен в своите амбиции, както Дания, така и Гренландия категорично отхвърлят тези намерения.

„За съжаление, смятам, че изказването на американския президент, че иска Гренландия, трябва да се приема сериозно,“ посочи тя. - Реклама -

Тя подчерта, че както Кралство Дания, така и Гренландия, многократно са заявили, че не желаят да бъдат част от Съединените щати.

Фредериксен допълни, че ако САЩ атакуват друга страна от НАТО, тогава „всичко приключва“.