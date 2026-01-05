През последните 24 часа руските сили напреднаха в Часов Яр, Мирноград и околностите на още един град в Донецка област, съобщава украинският информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти.

Анализаторите, по-специално, регистрираха руски успехи на Покровско направление и в град Мирноград.

По-на североизток, в рамките на Краматорското направление, руските сили са напреднали в град Часов Яр, който щурмуват повече от година и половина, от април 2024 г. Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не спомена Часов Яр в сутрешния си доклад; регистриран е само един сблъсък на Краматорско направление, близо до село Ступочки, южно от Часов Яр.

Междувременно, по-на север, на Славянско направление, според DeepState, руските сили са напреднали в село Резниковка, югозападно от преди това превзетия град Северск.