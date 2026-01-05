Делото срещу Николас Мадуро и съпругата му може да започне чак през 2027 г.

Делото в американския съд срещу президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес може да не започне до 2027 г., съобщава Bloomberg.

Според съда се очаква делото да бъде предшествано от няколко заседания, по време на които страните ще си представят доказателства за преглед и ще подават искания.

Адвокат на Мадуро е Бари Полак, който преди това е представлявал основателя на WikiLeaks Джулиан Асанж. Адвокат на Флорес е Марк Донъли. Подсъдимите имат право да сменят адвоката си, ако е необходимо.

Отбелязва се, че освобождаването на венецуелския лидер и съпругата му е малко вероятно.

На 3 януари венецуелският външен министър Иван Гил Пинто обяви, че Съединените щати са атакували цивилни и военни цели в Каракас. Той нарече действията на Вашингтон „военна агресия“. Венецуелският президент и съпругата му бяха заловени и изведени от страната. Те бяха доведени в Съединените щати и държани в център за задържане в Бруклин.