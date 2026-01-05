Делси Родригес ще бъде официално назначена за временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела – ОБНОВЕНА

Изпълнителният вицепрезидент на Венецуела Делси Родригес положи клетва като изпълняващ длъжността президент на страната. Клетвата бе приета от председателя на парламента Хорхе Родригес.

„Дойдох тук като изпълнителен вицепрезидент на конституционния президент на Боливарска република Венецуела Николас Мадуро Морос, за да положа клетва. Правя го с болка заради страданията, причинени на венецуелския народ в резултат на незаконната военна агресия срещу родината ни“, каза Родригес на церемонията, която беше излъчена по телевизионния канал Telesur. - Реклама -

На церемонията по полагане на клетва изпълняващата длъжността президент нарече Мадуро и съпругата му Силия Флорес „герои, държани като заложници в Съединените щати“.