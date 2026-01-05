НА ЖИВО
          Политика

          Делси Родригес ще бъде официално назначена за временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела – ОБНОВЕНА

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Изпълнителният вицепрезидент на Венецуела Делси Родригес положи клетва като изпълняващ длъжността президент на страната. Клетвата бе приета от председателя на парламента Хорхе Родригес.

          Дойдох тук като изпълнителен вицепрезидент на конституционния президент на Боливарска република Венецуела Николас Мадуро Морос, за да положа клетва. Правя го с болка заради страданията, причинени на венецуелския народ в резултат на незаконната военна агресия срещу родината ни“, каза Родригес на церемонията, която беше излъчена по телевизионния канал Telesur.

          На церемонията по полагане на клетва изпълняващата длъжността президент нарече Мадуро и съпругата му Силия Флорес „герои, държани като заложници в Съединените щати“.

          Кълна се в честта си, че няма да се откажа и няма да се успокоя, докато не видя Венецуела да постигне предопределената си съдба като свободна, суверенна и независима нация“, каза Родригес.

