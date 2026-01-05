Делси Родригес ще бъде официално назначена за временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела – ОБНОВЕНА

Изпълнителният вицепрезидент на Венецуела Делси Родригес положи клетва като изпълняващ длъжността президент на страната. Клетвата бе приета от председателя на парламента Хорхе Родригес.
На церемонията по полагане на клетва изпълняващата длъжността президент нарече Мадуро и съпругата му Силия Флорес „герои, държани като заложници в Съединените щати“.
