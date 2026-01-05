НА ЖИВО
          - Реклама -
          Десет души осъдени за кибертормоз и конспирации срещу Брижит Макрон

          Брижит и Еманюел Макрон
          Брижит и Еманюел Макрон
          Френски съд призна за виновни десет души по обвинения в кибертормоз, насочен срещу първата дама на Франция Брижит Макрон. Делото е свързано с мащабна кампания по разпространение на фалшиви твърдения за нейната транссексуалност, както и със „злонамерени“ коментари относно възрастовата разлика със съпруга ѝ, предаде „Би Би Си“.

          По-голямата част от подсъдимите получиха условни присъди до осем месеца лишаване от свобода. Един от обвиняемите обаче бе осъден на ефективен затвор поради неявяване пред съдебните власти. Според мотивите на съдията, групата от осем мъже и две жени е действала с ясна цел да навреди на Брижит Макрон чрез публикуване на унизителни и обидни забележки в интернет пространството.

          Кампанията срещу съпругата на президента Еманюел Макрон включваше неоснователни теории, че тя е родена като мъж, както и опити за свързване на брака ѝ с педофилия. Сред осъдените са Наташа Рей, самообявила се за независим журналист, и Амандин Роа, известна като интернет гадателка. Те вече бяха признати за виновни за клевета през 2024 г., след като лансираха тезата, че първата дама не съществува, а самоличността ѝ се ползва от нейния брат Жан-Мишел Троньо след смяна на пола.

          Настоящият процес е резултат от жалба, подадена от Брижит Макрон през август 2024 г. Последваха арести през декември 2024 г. и февруари 2025 г., като задържаните са на възраст между 41 и 60 години и включват хора с разнообразни професии – от учители и IT специалисти до публични личности.

          По време на заседанията в Париж дъщерята на Брижит Макрон свидетелства за тежките последици от клеветите върху здравето и ежедневието на семейството, като посочи, че внуците на първата дама са станали обект на подигравки в училище.

          Семейство Макрон води правни действия и в САЩ срещу консервативната инфлуенсърка Кандейс Оуенс заради подобни атаки. В иска се посочва, че тя е „пренебрегнала всички достоверни доказателства, опровергаващи твърдението ѝ, в полза на платформинг на известни конспиративни теоретици и доказани клеветници“.

          Брижит Макрон и Еманюел Макрон сключват брак през 2007 г., когато той е на 29 години, а тя на 55. Двамата се запознават в училището, където тя е била негова учителка.

          - Реклама -

