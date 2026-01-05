Димитър Томов: Тепърва в България ще се раждат писатели, които ще са интересни на света

„Тепърва в България ще се раждат писатели, които ще са интересни на света, защото българинът има интересно мислене от Средновековието.“

Това каза писателят Димитър Томов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Томов разказа повече своята книга „Нос „Павликени“, която е издадена още през 2008-а година. В нея той събира интересни факти за известни личности, живели през годините в Павликени.

По думите на писателя българите имаме сериозен принос в световната литература. Той посочи като малко известен факт, че Данте Алигиери взема идеята за „Ад“ от един прабългарски ръкопис „Ходене на Богородица по мъките“

Гостът беше категоричен, че във всяко време писателят трябва да бъде морален коректив. Той допълни, че ако представените в тестовете ценности се разминават с истинските такива на автора, то това било за сметка на самия автор.