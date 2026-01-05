Доналд Туск: Един за всички, всички за един – Европа трябва да продължи да се въоръжава, иначе идва нашият край

„Един за всички, всички за един“ – с тази фраза от великия роман на Александър Дюма „Тримата мускетари“ премиерът на Полша Доналд Туск призова Европа да продължи да се въоръжава. Иначе – „край“, написа той на английски език в социалната мрежа X.

- Реклама -

„Никой няма да приеме сериозно една слаба и фрагментирана Европа: нито врагове, нито съюзници. Това вече е ясно. Най-накрая трябва да повярваме в силата си, трябва да продължим да се въоръжаваме, трябва да останем единни, както никога досега. Един за всички, всички за един. В противен случай идва нашият край“, написа Туск.

Полският премиер реагира на последните действия на САЩ на международната сцена – удара срещу Венецуела, както и на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно териториалните претенции на Вашингтон, включително към Гренландия, която е част от Дания.

На 5 януари Тръмп заяви, че САЩ се нуждаят от Гренландия от съображения за национална сигурност.