      понеделник, 05.01.26
          Доставиха Мадуро в съда в Ню Йорк за връчване на обвиненията срещу него

          Николас Мадуро в Ню Йорк
          Николас Мадуро в Ню Йорк
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Хеликоптер, превозващ сваления президент на Венецуела Николас Мадуро, кацна на хеликоптерна площадка близо до съдебната палата в Ню Йорк, където се очаква той да се яви по-късно днес, съобщава Fox News.

          Мадуро се качи на хеликоптера малко преди това. След кацането беше ескортиран в микробус.

          Сега се очаква той да продължи към съда.

          Европа

          Унгария единствена не подкрепи съвместното изявление на ЕС за Венецуела

          Иван Христов -
          Унгария е била единствената страна от ЕС, която не е подкрепила изявлението на Европейския съюз за Венецуела. Изявлението беше издадено от името на върховния...
          Правосъдие

          Току-що: Конвоят с Мадуро потегли от ареста към съда в Ню Йорк (ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Конвой, който транспортира сваления венецуелски лидер Николас Мадуро, беше забелязан да напуска Метрополитанския арест в Бруклин, Ню Йорк, където той е задържан през последните...
          Свят

          NYT: Мадуро е предаден на ЦРУ от „къртица“ в най-близкото си обкръжение

          Иван Христов -
          Според информация на The New York Times (NYT), малка група агенти на ЦРУ започнали тайно да действат във Венецуела още през август. Къртица с...

