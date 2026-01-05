Доставиха Мадуро в съда в Ню Йорк за връчване на обвиненията срещу него

Хеликоптер, превозващ сваления президент на Венецуела Николас Мадуро, кацна на хеликоптерна площадка близо до съдебната палата в Ню Йорк, където се очаква той да се яви по-късно днес, съобщава Fox News.

Мадуро се качи на хеликоптера малко преди това. След кацането беше ескортиран в микробус.

Сега се очаква той да продължи към съда.