      понеделник, 05.01.26
          Джорджеску: Днес е Венецуела, утре – Западна Европа, преди изгрев – Източна

          Снимка: ROBERT GHEMENT / БГНЕС
          Победителят от анулираните президентски избори в Румъния, Калин Джорджеску, изрази мнение за военната операция на САЩ във Венецуела, докато излизаше от полицейския участък в Буфтя, където редовно се явява, за да подписва съдебен контрол. Джорджеску заяви:

          „Днес във Венецуела, утре в Западна Европа, може би в Източна Европа преди слънцето да изгрее“, като допълни, че се наблюдава сериозна геополитическа динамика.

          Той определи Доналд Тръмп като човек на действието, който би могъл да се намеси и в Европа, като посочи, че Съединените щати ще се върнат към доктрината Монро.

          „Преди шест месеца, в едно предаване казах, че Съединените щати ще се върнат към доктрината Монро. И днес това се потвърждава от документа за външната политика, издаден наскоро от Белия дом, и от случилото се във Венецуела“, подчерта румънският политик.

          Според него, Тръмп е решителен лидер, който не приема „кражбата на избори“ и не позволява държави да бъдат превзети от „мафията и глобалистката мрежа“. Джорджеску спомена и Венецуела като „център на наркомафията“, но подчерта основния проблем като „кражбата на избори“ и влиянието на глобалистката мрежа.

