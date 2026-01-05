НА ЖИВО
          Ердоган предупреждава Тръмп за последствията от атаката срещу Венецуела

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е казал на своя американски колега Доналд Тръмп, че Венецуела не трябва да изпадне в хаос, дни след като САЩ свалиха от власт неговия съюзник, венецуелския лидер Николас Мадуро.

          Ердоган съобщи, че е разговарял по телефона с Тръмп за операцията на САЩ, в резултат на която Мадуро е бил задържан в Каракас и прехвърлен в САЩ.

          „Всяка атака срещу суверенитета на народа и всяко нарушение на международното право ще доведе до сериозни усложнения в международния ред“, е казал Ердоган на Тръмп.

          „Венецуела не трябва да потъне в хаос или нестабилност“, добави той в коментари за турската телевизия след заседание на кабинета.

          След месеци на заплахи и тактики за натиск, в събота, 3 януари, американските сили бомбардираха столицата на Венецуела и свалиха Мадуро, слагайки край на 12-годишното му управление.

          Днес Мадуро пледира невинен в съд в Ню Йорк по обвинения в трафик на наркотици.

          „Когато силата надделява над закона, настъпват нестабилност, кризи и конфликти“, предупреди Ердоган.

          „Ние се стремим да действаме в най-добрия интерес на Турция и на приятелския венецуелски народ. Г-н Мадуро и венецуелският народ многократно са демонстрирали своята приятелство към нашата нация“, добави той.

          Политика

          Росен Желязков с участие в срещата на Коалицията на желаещите в Париж

          Пола Жекова -
          На 6 януари премиерът Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Елисейския дворец в Париж. Събитието се организира по покана...
          Политика

          Дания: Тръмп е сериозен за Гренландия, но ако ни атакува, всичко приключва!

          Никола Павлов -
          Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен изрази категорично възражение срещу намеренията на американския президент Доналд Тръмп да закупи Гренландия. В изказване за Датското радио и...
          Правосъдие

          Десет души осъдени за кибертормоз и конспирации срещу Брижит Макрон

          Пола Жекова -
          Френски съд призна за виновни десет души по обвинения в кибертормоз, насочен срещу първата дама на Франция Брижит Макрон. Делото е свързано с мащабна...

