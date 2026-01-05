Ердоган предупреждава Тръмп за последствията от атаката срещу Венецуела

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е казал на своя американски колега Доналд Тръмп, че Венецуела не трябва да изпадне в хаос, дни след като САЩ свалиха от власт неговия съюзник, венецуелския лидер Николас Мадуро.
- Реклама -
Ердоган съобщи, че е разговарял по телефона с Тръмп за операцията на САЩ, в резултат на която Мадуро е бил задържан в Каракас и прехвърлен в САЩ.
След месеци на заплахи и тактики за натиск, в събота, 3 януари, американските сили бомбардираха столицата на Венецуела и свалиха Мадуро, слагайки край на 12-годишното му управление.
Днес Мадуро пледира невинен в съд в Ню Йорк по обвинения в трафик на наркотици.
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е казал на своя американски колега Доналд Тръмп, че Венецуела не трябва да изпадне в хаос, дни след като САЩ свалиха от власт неговия съюзник, венецуелския лидер Николас Мадуро.
- Реклама -
Ердоган съобщи, че е разговарял по телефона с Тръмп за операцията на САЩ, в резултат на която Мадуро е бил задържан в Каракас и прехвърлен в САЩ.
След месеци на заплахи и тактики за натиск, в събота, 3 януари, американските сили бомбардираха столицата на Венецуела и свалиха Мадуро, слагайки край на 12-годишното му управление.
Днес Мадуро пледира невинен в съд в Ню Йорк по обвинения в трафик на наркотици.
Дон’т би хаос, търкиш! Твоят ред е след Гренландия.