Ердоган предупреждава Тръмп за последствията от атаката срещу Венецуела

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е казал на своя американски колега Доналд Тръмп, че Венецуела не трябва да изпадне в хаос, дни след като САЩ свалиха от власт неговия съюзник, венецуелския лидер Николас Мадуро.

Ердоган съобщи, че е разговарял по телефона с Тръмп за операцията на САЩ, в резултат на която Мадуро е бил задържан в Каракас и прехвърлен в САЩ.

„Всяка атака срещу суверенитета на народа и всяко нарушение на международното право ще доведе до сериозни усложнения в международния ред“, е казал Ердоган на Тръмп.

„Венецуела не трябва да потъне в хаос или нестабилност“, добави той в коментари за турската телевизия след заседание на кабинета.

След месеци на заплахи и тактики за натиск, в събота, 3 януари, американските сили бомбардираха столицата на Венецуела и свалиха Мадуро, слагайки край на 12-годишното му управление.

Днес Мадуро пледира невинен в съд в Ню Йорк по обвинения в трафик на наркотици.

„Когато силата надделява над закона, настъпват нестабилност, кризи и конфликти“, предупреди Ердоган.