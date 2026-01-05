Футболни резултати от неделя

През неделния ден се изиграха редица интересни срещу от големите европейски футболни клубни първенства. В Англия Челси направи равенство с Манчестър Сити, а Манчестър Юнайтед не успя да победи Лийдс. В Испания Реал Мадрид разби Бетис и продължава да преследва Барселона.
Англия – Премиър Лийг:
Лийдс – Манчестър Юнайтед 1:1
Евертън – Брентфорд 2:4
Нюкясъл – Кристъл Палас 2:0
Манчестър Сити – Челси 1:1
Тотнъм – Съндърланд 1:1
Фулъм – Ливърпул 2:2
Испания – Ла Лига:
Реал Мадрид – Бетис 5:1
Севиля – Леванте 0:3
Алавес – Овиедо 1:1
Реал Сосиедад – Атлетико Мадрид 1:1
Майорка – Жирона 0:2
Италия – Серия А:
Лацио – Наполи 0:2
Фиорентина – Кремонензе 1:0
Интер – Болоня 3:1
Верона – Торино 0:3
Франция – Лига 1:
Марсилия – Нант 0:2
Брест – Оксер 2:0
ПСЖ – Париж ФК 2:1
Льо Авър – Анже 2:1
Лориен – Мец 1:1
Португалия – Премиейра Лига:
Рио Аве – Каса Пия 3:1
Санта Клара – Порто 0:1
Алверка – Фамаликао 0:0