НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 05.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Футболни резултати от неделя

          0
          0
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          През неделния ден се изиграха редица интересни срещу от големите европейски футболни клубни първенства. В Англия Челси направи равенство с Манчестър Сити, а Манчестър Юнайтед не успя да победи Лийдс. В Испания Реал Мадрид разби Бетис и продължава да преследва Барселона.

          - Реклама -

          Англия – Премиър Лийг:

          Лийдс – Манчестър Юнайтед 1:1

          Евертън – Брентфорд 2:4

          Нюкясъл – Кристъл Палас 2:0

          Манчестър Сити – Челси 1:1

          Тотнъм – Съндърланд 1:1

          Фулъм – Ливърпул 2:2

          Испания – Ла Лига:

          Реал Мадрид – Бетис 5:1

          Севиля – Леванте 0:3

          Алавес – Овиедо 1:1

          Реал Сосиедад – Атлетико Мадрид 1:1

          Майорка – Жирона 0:2

          Италия – Серия А:

          Лацио – Наполи 0:2

          Фиорентина – Кремонензе 1:0

          Интер – Болоня 3:1

          Верона – Торино 0:3

          Франция – Лига 1:

          Марсилия – Нант 0:2

          Брест – Оксер 2:0

          ПСЖ – Париж ФК 2:1

          Льо Авър – Анже 2:1

          Лориен – Мец 1:1

          Португалия – Премиейра Лига:

          Рио Аве – Каса Пия 3:1

          Санта Клара – Порто 0:1

          Алверка – Фамаликао 0:0

          През неделния ден се изиграха редица интересни срещу от големите европейски футболни клубни първенства. В Англия Челси направи равенство с Манчестър Сити, а Манчестър Юнайтед не успя да победи Лийдс. В Испания Реал Мадрид разби Бетис и продължава да преследва Барселона.

          - Реклама -

          Англия – Премиър Лийг:

          Лийдс – Манчестър Юнайтед 1:1

          Евертън – Брентфорд 2:4

          Нюкясъл – Кристъл Палас 2:0

          Манчестър Сити – Челси 1:1

          Тотнъм – Съндърланд 1:1

          Фулъм – Ливърпул 2:2

          Испания – Ла Лига:

          Реал Мадрид – Бетис 5:1

          Севиля – Леванте 0:3

          Алавес – Овиедо 1:1

          Реал Сосиедад – Атлетико Мадрид 1:1

          Майорка – Жирона 0:2

          Италия – Серия А:

          Лацио – Наполи 0:2

          Фиорентина – Кремонензе 1:0

          Интер – Болоня 3:1

          Верона – Торино 0:3

          Франция – Лига 1:

          Марсилия – Нант 0:2

          Брест – Оксер 2:0

          ПСЖ – Париж ФК 2:1

          Льо Авър – Анже 2:1

          Лориен – Мец 1:1

          Португалия – Премиейра Лига:

          Рио Аве – Каса Пия 3:1

          Санта Клара – Порто 0:1

          Алверка – Фамаликао 0:0

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Наполи се оказа прекалено силен за Лацио – 2:0 в полза на шампионите

          Николай Минчев -
          Наполи победи Лацио с 2:0 като гост в среща от 18-ия кръг на италианската Серия А. Шампионите нанесоха своя удар на два пъти преди...
          Футбол

          Илиан Илиев за Стратега: Загубихме изключителен човек, който бе пример за толерантност

          Николай Минчев -
          Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев изказа съболезнования на всички близки на Димитър Пенев. Наставникът даде и кратка информация за селекцията на клубния...
          Футбол

          Ясен Петров ще спасява Добруджа от изпадане

          Николай Минчев -
          Ясен Петров е новият старши треньор на новака в Първа лига Добруджа, съобщиха от пресслужбата на клуба. Джанини, както е известен още Петров, е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions