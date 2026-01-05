Футболни резултати от неделя

През неделния ден се изиграха редица интересни срещу от големите европейски футболни клубни първенства. В Англия Челси направи равенство с Манчестър Сити, а Манчестър Юнайтед не успя да победи Лийдс. В Испания Реал Мадрид разби Бетис и продължава да преследва Барселона.

Англия – Премиър Лийг:

Лийдс – Манчестър Юнайтед 1:1

Евертън – Брентфорд 2:4

Нюкясъл – Кристъл Палас 2:0

Манчестър Сити – Челси 1:1

Тотнъм – Съндърланд 1:1

Фулъм – Ливърпул 2:2

Испания – Ла Лига:

Реал Мадрид – Бетис 5:1

Севиля – Леванте 0:3

Алавес – Овиедо 1:1

Реал Сосиедад – Атлетико Мадрид 1:1

Майорка – Жирона 0:2

Италия – Серия А:

Лацио – Наполи 0:2

Фиорентина – Кремонензе 1:0

Интер – Болоня 3:1

Верона – Торино 0:3

Франция – Лига 1:

Марсилия – Нант 0:2

Брест – Оксер 2:0

ПСЖ – Париж ФК 2:1

Льо Авър – Анже 2:1

Лориен – Мец 1:1

Португалия – Премиейра Лига:

Рио Аве – Каса Пия 3:1

Санта Клара – Порто 0:1

Алверка – Фамаликао 0:0