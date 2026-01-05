НА ЖИВО
          Георги Първанов: Димитър Пенев беше блестящ футболист и много свестен човек

          "Печелеше футболистите посвоему със свой специфичен подход" - заяви бившият президент на Република България

          Снимка: БГНЕС
          Бившият президент на Република България Георги Първанов бе сред лицата, които пристигнаха да се сбогуват за последно с великия Димитър Пенев.

          Стратега от Мировяне ни напусна на 80-годишна възраст през уикенда.

          „Той беше блестящ футболист, но особено за треньорските качества – той беше Стратега, той изведе българския национален отбор до върхове, които, уви, сега са недостижими“, каза Първанов и добави:

          „Той беше много свестен човек. Това, което съм запомнил от него, беше да прави нещата без много шум и разправии, тихо, кротко, но убедително. Печелеше футболистите посвоему със свой специфичен подход.“

