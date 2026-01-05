Гръцките фермери засилват протестните действия

Гръцките земеделски производители, които вече блокират магистралата между Атина и Солун в близост до Лариса, се подготвят за разширяване на протестните си действия. Причината за недоволството е забавеното изплащане на субсидии от Европейския съюз. Протестиращите планират да прекъснат движението по важния надлез между Атина и Солун в 12:00 ч. на обяд, без да уточняват кога пътят ще бъде отворен отново. Според фермерите, времето преди акцията е критично, съобщава в. „Катимерини“.

Протестите ще продължат и в Никая, където фермерите ще се съберат отново следобед, за да обсъдят последните решения, взети на срещата в Малгара на 4 януари. На този етап планирано е и разширяване на протестите, като включват 48-часова пълна блокада на 8 и 9 януари. Очаква се акцията да обхване нови кръстовища и участъци от магистралата.

Като част от ескалацията, трактори и селскостопански превозни средства от Никая ще се насочат към тол станцията Макрихори на 6 януари. Там фермерите ще премахнат бариерите за пътни такси за два часа, от 11:00 до 13:00 часа.

Фермерите предупреждават, че протестните действия ще продължат да се засилват, освен ако не получат конкретни отговори на своите искания. Вицепремиерът Костис Хацидакис заяви, че правителството е винаги готово да влезе в диалог с фермерите, но ще приложи закона, ако те продължат да блокират пътищата.