Грипната вълна: Най-засегнати са децата, пикът се очаква в края на месеца

Заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания в Софийска област остава под епидемичните стойности, като към момента не се отчита сериозен епидемичен риск. Софийска област се нарежда на шесто място в страната по заболеваемост с 66,14 на 10 000 души население. За сравнение, средната заболеваемост за страната е 88,55 на 10 000 души, като по-високи стойности се отчитат в областите Благоевград, Бургас и Перник.

Най-засегната от грипната вълна остава възрастовата група до 4 години, следвана от групата 5-14 години, докато най-ниска заболеваемост се отчита сред хората над 65-годишна възраст.

Според д-р Розалина Чобанова, директор на Регионалната здравна инспекция, пикът на заболеваемостта се очаква в края на януари и началото на февруари. Основните симптоми на грипа включват висока температура, болки в мускулите и ставите, отпадналост и главоболие.

Здравните експерти предупреждават, че грипът и остри респираторни заболявания се предават лесно и особено уязвими са бременните жени, възрастните хора, малките деца и хора с хронични заболявания или отслабена имунна система, които са изложени на по-висок риск от усложнения.