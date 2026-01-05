Гутериш призова Иран да зачита правото на мирни протести

Генералният секретар на ООНАнтонио Гутериш призова Иран да зачита правото на демонстрантите да „протестират мирно“. Думите му идват, докато страната е обхваната от безредици заради високите цени и икономическата стагнация, предаде АФП.
Генералният секретар „подчертава необходимостта да се предотвратят по-нататъшни жертви“, заяви неговият говорител Стефан Дюжарик.
