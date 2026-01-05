НА ЖИВО
          Европа

          Гутериш призова Иран да зачита правото на мирни протести

          Снимка: БГНЕС
          Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова Иран да зачита правото на демонстрантите да „протестират мирно“. Думите му идват, докато страната е обхваната от безредици заради високите цени и икономическата стагнация, предаде АФП.

          Генералният секретар „подчертава необходимостта да се предотвратят по-нататъшни жертви“, заяви неговият говорител Стефан Дюжарик.

          Той също така призовава властите да зачитат правото на свобода на изразяване, сдружаване и мирни събрания и че на всички лица трябва да се позволи да протестират мирно и да изразяват недоволството си“, добави Дюжарик.

