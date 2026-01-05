Хаменей има план за евакуация в случай на срив на режима, с Русия като дестинация

Върховният лидер на Ислямска република Иран аятолах Али Хаменей разполага с подготвен план за напускане на страната и заминаване за Русия, ако продължаващите вълнения прераснат в срив на режима. Това съобщава британският вестник „Таймс“, позовавайки се на разузнавателни източници.

Планът, наречен „План Б“, предвижда извеждането на 86-годишния Хаменей заедно с около 20 души от най-близкото му обкръжение, сред които членове на семейството и ключови съветници. В него е включен и механизъм за прехвърляне на мащабната му мрежа от активи, оценявана на приблизително 95 млрд. долара. Данните са от разследване на „Ройтерс“ от 2013 г., цитирано от „Таймс“, и обхващат организацията „Сетад“, една от най-влиятелните структури в Иран, както и система от полудържавни благотворителни фондации, известни с непрозрачните си финансови практики. Източниците уточняват, че „План Б“ включва Хаменей и най-тесния му кръг, сред които сина му и сочен наследник Моджтаба.

Бившият израелски разузнавателен служител Бени Сабти коментира пред изданието, че Русия е логичната дестинация, тъй като „няма друго място за него“. В материала се припомня и предишно изказване на Хаменей, в което той заявява, че „се възхищава на Путин“ и че иранската култура е по-близка до руската.

Описаният сценарий напомня бягството на бившия сирийски лидер Башар Асад към Москва след падането на режима през ноември 2024 г. По информация на „Гардиън“ от 19 декември, Асад живее в Русия в луксозни условия и се е върнал към старата си професия, като усъвършенства знанията си по офталмология. Близък до семейството разказва, че той учи руски и отново се занимава с медицината, което определя като негова страст, без финансови мотиви, с поглед към заможната московска клиентела.

На фона на разрастващите се протести администрацията на САЩ продължава политиката си на „максимален натиск“ срещу Техеран. Послание на президента Доналд Тръмп, намекващо за възможен сходен подход към иранското ръководство, какъвто беше приложен срещу бившия венецуелски президент Николас Мадуро, също привлече внимание. В неделя персийскоезичният профил на Държавния департамент на САЩ публикува снимка на Тръмп с текста: „Президентът Тръмп е човек на действието. Ако не сте знаели, вече знаете“. По-рано същото съобщение се появи и в основния профил на институцията, придружено от снимка на Тръмп заедно с държавния секретар Марко Рубио и специалния пратеник Стив Уиткоф.

По време на полет с Еър Форс 1 Тръмп заяви пред репортери, че ако „убиват хора, както са правили в миналото, Съединените щати ще отговорят с тежък удар“.