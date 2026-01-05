Хиляди хора се сбогуват с Димитър Пенев на националния стадион

Българският спорт и родната общественост се сбогуваха за последно с великия Димитър Пенев. Поклонението пред тленните останки на Стратега на Националния стадион „Васил Левски“ стартира в 10:00 часа, като ковчегът му пристигна под звуците на „Новото гробище над Сливница“ от военния оркестър.

Той си отиде от този свят в събота, 3 януари, на 80-годишна възраст.

Да го уважат в последния му път дойдоха редица бивши футболисти от САЩ 94 – Христо Стоичков, Даниел Боримиров, Йордан Лечков, Наско Сираков, Ивайло Йорданов, Пламен Николов и други. Сред бившите национали бяха още Димитър Бербатов и Мартин Петров. Освен спортни фигури, на Националния стадион пристигнаха бивши президенти като Георги Първанов и Петър Стоянов, както и настоящият – Румен Радев. На поклонението бяха още кметът на София Васил Терзиев и спортният министър Иван Пешев.

„Освен големите му успехи като футболист, освен че завоюва най-големия успех, който български треньор е завоювал. Той беше обичан човек, познавам го от повече от 35 години, с това ще го запомня“, заяви бившият президент на България Петър Стоянов.

„За съжаление, както изпратихме старата година с Боян Радев, една от легендите на спорта, днес започваме новата година отново с неприятната новина за кончината на Димитър Пенев. Отиде си не само човекът Димитър Пенев, отиде си една епоха. Той беше една легенда на българския футбол. Просто човекът Димитър Пенев“, каза спортният министър Иван Пешев.

„Изпращаме един достоен човек. Треньор, който е дал път на много футболисти. Няма да се роди друг такъв. Аз имам много спомени с него. Бях още на 17, не бях дебютирал. Преди мача с Рода. „Фико, започваш титуляр, цяла нощ не бях спал““, спомни си за него бившият изпълнителен директор на ЦСКА Филип Филипов.

„Той беше голям човек, голяма личност и голям треньор. Хиляди са спомените. Той ми е дал път като много млад футболист, така че светла му памет. Да, съвсем нормално е, може би стадионът на ЦСКА да е на негово име. Мисля, че феновете трябва да го решат, така се прави“, сподели Емил Костадинов.

Димитър Пенев, известен с прозвището „Стратега от Мировяне“, е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Той е единственият, постигнал грандиозни успехи на терена и около него – като футболист и треньор.

С него начело България завършва на четвърто място на Мондиал 94 в САЩ.

Голямата част от кариерата му преминава в ЦСКА, където се утвърждава като един от най-добрите защитници в историята на клуба. С „армейците“ печели 7 титли на България и 5 Купи на страната. Под негово ръководство ЦСКА достига до полуфинал в КНК – Купата на носителите на купи, през 1989 г.

Записва 90 мача и 2 гола за националния отбор. Участва на три последователни световни първенства (1966, 1970 и 1974). Пенев е обявен за Треньор на века в България през 1996 г. Два пъти Футболист номер 1 на страната през 1967 и 1971.

В същото време специалистът открива редица таланти, а в националния отбор налага играчи като Христо Стоичков, Емил Костадинов и Любослав Пенев.

Стратега е известен и с неповторимите си бисери. Един от тях е негов коментар относно охолния начин на живот на националите по време на Световното в САЩ.

„Не трябва да се хващаме за секса първо. Минаха 15 години. Нека нашите привърженици да знаят, че в САЩ футболистите бяха с жените си. Това бяха жените, а не гаджета. Не е важно, че е имало басейн. И през 1970 г. в Мексико бяхме в басейна, но завършихме на 16-о място от 16 отбора“.

В знак на преклонение от ЦСКА обявиха, че бъдещата академия на „червените“ ще носи името на Димитър Пенев.