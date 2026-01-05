Христо Стоичков за Димитър Пенев: Само с най-хубавото ще го помним – като баща, треньор, приятел

Легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков беше сред изпратилите Димитър Пенев в последния му път днес. Припомняме, че Стратега от Мировяне си отиде на 80-годишна възраст през уикенда.

„Усмивката никога няма да спре, такъв беше той – винаги усмихнат и загрижен за нас. Много труден момент за нас, имах щастието да работя много-много години с него, благодарен съм за това, което направи той за мен. На една крехка възраст с Любо, Емо, Ивайло и останалите момчета, когато дойдохме и ни приеха в ЦСКА, до последния ден той беше такъв – усмихнат, помагаше на всеки, приятел на приятелите. Само с най-хубавото можем да го помним – като баща, треньор, приятел. Това е животът, приемаме го какъвто е. Ще го запомним с това, че изведе отбора до четвърто място, направи много футболисти – като Петър Жеков, Стоил Трънков. Но и преди това треньорите, които имахме. Той остана това, което е – Стратега“, започна Камата.

„Важно е какво беше за нас, какво ще остане след него. Показа много път на много млади треньори и футболисти – какво е да се трудиш и да играеш за победа. Той беше такъв, искаше да бъдем с неговия характер. Да усвояваме всичко, което знае най-добре“, продължи той.

„Добротата. Това, което аз научих, е, че винаги трябва да обичаш и да помагаш, да си съпричастен с преживяването на един футболист. Това беше най-голямото му качество като човек. Казваше това, което мисли. Преживяваше мача, преди да се изиграе. Много от успехите дойдоха от това, че той знаеше какво ще се случи. Когато не пусне даден играч, имаше някакви негови виждания, че когато бъде пуснат след това, ще даде най-доброто от себе си“, каза още носителят на „Златната топка“ от 1994 г.

„Те са много, един да изредим няма да стигне. Не ме остави в най-трудните моменти, винаги се е трудил за нас. Беше последният, който си тръгваше от съблекалнята. Много труден ден за нас и за мен. Да те приемат в такава съблекалня не е лесно, благодарен съм му за това, което е направил“, завърши Христо Стоичков