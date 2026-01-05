И.д. президент на Венецуела посочи като приоритет подобрение на отношенията със САЩ

Каракас се стреми да установи отношения с Вашингтон, основани на принципите на ненамеса, заяви изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.

„Считаме за приоритет изграждането на балансирани и уважителни международни отношения – както между САЩ и Венецуела, така и между Венецуела и държавите от региона – основани на принципите на суверенно равенство и ненамеса във вътрешните работи. Тези принципи са в основата на нашата дипломация във взаимодействието ни с всички страни по света“, написа тя в Telegram след заседание на Министерския съвет.

Временно изпълняващата длъжността президент добави, че Венецуела е ангажирана с мира и се стреми да живее в атмосфера на уважение и сътрудничество. Тя се обърна и към президента Доналд Тръмп.

„Президент Доналд Тръмп: Нашият народ и нашият регион заслужават мир и диалог, а не война. <…> Това е Венецуела, в която вярвам, тази, на която съм посветила живота си. Мечтата ми е Венецуела да стане велика държава“, отбеляза Родригес.

На фона на призивите на Родригес, самият американски лидер заяви, че САЩ в момента управляват Венецуела, която той нарече „мъртва страна“. Той подчерта, че избори там ще се проведат, когато му дойде времето.