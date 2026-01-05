НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 05.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          И.д. президент на Венецуела посочи като приоритет подобрение на отношенията със САЩ

          0
          9
          Делси Родригес
          Делси Родригес
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Каракас се стреми да установи отношения с Вашингтон, основани на принципите на ненамеса, заяви изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.

          - Реклама -

          „Считаме за приоритет изграждането на балансирани и уважителни международни отношения – както между САЩ и Венецуела, така и между Венецуела и държавите от региона – основани на принципите на суверенно равенство и ненамеса във вътрешните работи. Тези принципи са в основата на нашата дипломация във взаимодействието ни с всички страни по света“, написа тя в Telegram след заседание на Министерския съвет.

          Временно изпълняващата длъжността президент добави, че Венецуела е ангажирана с мира и се стреми да живее в атмосфера на уважение и сътрудничество. Тя се обърна и към президента Доналд Тръмп.

          „Президент Доналд Тръмп: Нашият народ и нашият регион заслужават мир и диалог, а не война. <…> Това е Венецуела, в която вярвам, тази, на която съм посветила живота си. Мечтата ми е Венецуела да стане велика държава“, отбеляза Родригес.

          На фона на призивите на Родригес, самият американски лидер заяви, че САЩ в момента управляват Венецуела, която той нарече „мъртва страна“. Той подчерта, че избори там ще се проведат, когато му дойде времето.

          Каракас се стреми да установи отношения с Вашингтон, основани на принципите на ненамеса, заяви изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.

          - Реклама -

          „Считаме за приоритет изграждането на балансирани и уважителни международни отношения – както между САЩ и Венецуела, така и между Венецуела и държавите от региона – основани на принципите на суверенно равенство и ненамеса във вътрешните работи. Тези принципи са в основата на нашата дипломация във взаимодействието ни с всички страни по света“, написа тя в Telegram след заседание на Министерския съвет.

          Временно изпълняващата длъжността президент добави, че Венецуела е ангажирана с мира и се стреми да живее в атмосфера на уважение и сътрудничество. Тя се обърна и към президента Доналд Тръмп.

          „Президент Доналд Тръмп: Нашият народ и нашият регион заслужават мир и диалог, а не война. <…> Това е Венецуела, в която вярвам, тази, на която съм посветила живота си. Мечтата ми е Венецуела да стане велика държава“, отбеляза Родригес.

          На фона на призивите на Родригес, самият американски лидер заяви, че САЩ в момента управляват Венецуела, която той нарече „мъртва страна“. Той подчерта, че избори там ще се проведат, когато му дойде времето.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Северна Корея изстреля хиперзвукови ракети

          Иван Христов -
          Севернокорейският лидер Ким Чен Ун наблюдава изпитание на хиперзвукови ракети след ареста на Николас Мадуро във Венецуела. Пхенян публично осъди действията на САЩ като...
          Свят

          Тръмп: Сега САЩ управляват Венецуела

          Иван Христов -
          След залавянето на президента Николас Мадуро, американският държавен глава Доналд Тръмп обяви, че в момента САЩ управляват Венецуела. „Не ме питайте кой е главният тук,...
          Свят

          Кая Калас призова за мир и демокрация във Венецуела

          Иван Христов -
          Европейският съюз подкрепя мирния преход към демокрация във Венецуела, като същевременно зачита суверенитета на страната. Съответно изявление беше издадено от ръководителя на европейската дипломация...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions