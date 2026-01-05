Инж. Георги Мъндев: Христо Ботев е една икона

“ Христо Ботев е една икона.“

Това каза историкът инженер Георги Мъндев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Мъндев разказа повече за големия български революционер и поет, на когото утре отбелязваме 178 години от рождението. Той показа стари снимки от Калофер.

Гостът изрази своето съжаление от това, че децата в днешно време не учат в достатъчна степен творчеството на Христо Ботев.

Беше показан и бюст на революционера, открит в подземията на болница „Пирогов“. Той посочи, че е важно да помним, че поетът ни е роден на 25-и декември, което и причината да е кръстен Христо. Промяната на датата става заради преминаването от Григорианския към Юлианския календар.