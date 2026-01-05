НА ЖИВО
          Йорданка Варджийска празнува Йордановден със зрителите на телевизия „Евроком"

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Тази неделя, 11 януари от 20:00 часа, зрителите на телевизия „Евроком“ ще бъдат поканени на специална празнична вечер, посветена на Йордановден и на една от най-обичаните български певици – Йорданка Варджийска. В предаването „Вечните песни на България“ нейният имен ден ще се превърне в споделен празник между артист и публика – такъв, какъвто рядко се случва в телевизионния ефир.

          Йорданка Варджийска е име с дълбоко присъствие в българската музикална култура. Тя е певица с богата кариера, която уверено съчетава различни музикални посоки – от народната песен до авторската музика. През годините е доказала, че не се ограничава в жанрови рамки, а търси съдържание, смисъл и емоция. Именно затова нейният глас е разпознаваем и обичан – защото носи истинност и човешка близост.

          В празничното издание за Йордановден зрителите ще чуят песни, които са се превърнали в част от музикалната памет на България, но и авторски произведения, чрез които Йорданка Варджийска разкрива своя личен свят. Това няма да бъде просто концертна програма, а цялостен музикален разказ за пътя ѝ, за връзката ѝ с публиката и за мястото на песента в живота на българина.

          Йордановден по традиция е ден на светлина, пречистване и ново начало. Именно такова усещане ще носи и тази телевизионна вечер – топла, спокойна и смислена. Без излишна показност, но с много емоция, музика и уважение към традициите. Атмосферата ще бъде близка до зрителя, такава, каквато от години отличава „Вечните песни на България“.

          Специален момент в предаването ще бъде участието на Райко Кирилов, който ще поднесе своя музикален поздрав и лична изненада за именния ден на Йорданка Варджийска. Срещата между двама обичани изпълнители ще добави още повече емоция и ще превърне вечерта в истински празник.

          Това издание на „Вечните песни на България“ ще напомни защо подобни предавания имат значение – защото събират хората около стойностната музика, около уважението към артистите и около споделените моменти. На 11 януари от 20:00 часа, по телевизия „Евроком“, зрителите ще имат възможност да отпразнуват Йордановден заедно с Йорданка Варджийска – спокойно, достойно и с много хубави песни.

          Грипната вълна: Най-засегнати са децата, пикът се очаква в края на месеца

          Никола Павлов -
          Заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания в Софийска област остава под епидемичните стойности, като към момента не се отчита сериозен епидемичен риск. Софийска...
          Война

          Руската армия превзе село Грабовское в Сумска област

          Иван Христов -
          Подразделения от групировка войски „Север" на руската армия са поели контрол над село Грабовское в Сумска област на Украйна след активни операции, съобщи Министерството...
          Общество

          Водосвет на бойните знамена и знамената-светини ще бъде отслужен на Богоявление

          Никола Павлов -
          Традиционният богоявленски водосвет на бойните знамена и знамената-светини на Българската армия ще се състои утре, 6 януари 2026 г., като част от тържествата за...

