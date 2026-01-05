Кая Калас призова за мир и демокрация във Венецуела

Европейският съюз подкрепя мирния преход към демокрация във Венецуела, като същевременно зачита суверенитета на страната. Съответно изявление беше издадено от ръководителя на европейската дипломация Кая Калас.

„ЕС споделя приоритета за борба с транснационалната организирана престъпност и трафика на наркотици, които представляват значителна заплаха за сигурността в световен мащаб. Същевременно ЕС подчертава, че тези предизвикателства трябва да бъдат решени чрез устойчиво сътрудничество, при пълно зачитане на международното право и принципите на териториална цялост и суверенитет“, се казва в изявлението.

Калас също така потвърди позицията на ЕС, че Николас Мадуро не притежава легитимността на демократично избран президент.

Тя добави, че ЕС е в тесен контакт със САЩ, както и с регионални и международни партньори, за да подкрепя и улеснява диалога с всички участващи страни. Калас подчерта, че това трябва да доведе до договорено, демократично, инклузивно и мирно решение на кризата под ръководството на венецуелците.

„В този критичен момент е наложително всички страни да зачитат изцяло правата на човека и международното хуманитарно право. Всички политически затворници, които понастоящем са задържани във Венецуела, трябва да бъдат освободени безусловно. Консулските власти на държавите-членки на ЕС работят в тясно сътрудничество, за да защитят безопасността на гражданите на ЕС, особено на незаконно задържаните във Венецуела“, призова Калас.