      понеделник, 05.01.26
          Ким Чен-ун наблюдава изпитателни пускове на хиперзвукови ракети

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Севернокорейският лидер Ким Чен-ун лично е наблюдавал изпитателни пускове на хиперзвукови ракети в рамките на учение, наложено от „скорошната геополитическа криза“, съобщиха държавните медии.

          Корейската централна информационна агенция (KCNA) потвърди и допълни информацията за първото ракетно изпитание на Северна Корея през 2026 г., като уточни, че е била използвана „авангардна“ нова оръжейна система с хиперзвукови ракети, които за първи път бяха тествани през октомври.

          На 4 януари, докато аплодираше учението, севернокорейският лидер заяви, че „напоследък бяха постигнати важни успехи в превръщането на нашите ядрени сили в практически действащи и в подготовката им за реална война“.

          „Защо това е необходимо, ясно се вижда от скорошната геополитическа криза и сложните международни събития“, цитира думите му KCNA.

          Северна Корея осъди залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от Съединените щати като „сериозно посегателство върху суверенитета“, съобщиха държавните медии.

          Операцията представлява кошмарен сценарий за севернокорейското ръководство, което отдавна обвинява Вашингтон, че се стреми да го отстрани от власт.

          В продължение на десетилетия Пхенян оправдава ядрената и ракетната си програма като средство за възпиране срещу предполагаеми опити за смяна на режима от страна на САЩ.

