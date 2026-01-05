Кметът на Самоков: До края на деня всички паднали дървета в Боровец ще бъдат разчистени

До края на деня всички паднали дървета в курортен комплекс Боровец, причинени от силния вятър вчера, ще бъдат разчистени, съобщи кметът на община Самоков Ангел Джоргов. Според него, в резултат на бурята, три автомобила са понесли материални щети, но няма пострадали хора.

„Вятърът беше много силен още от началото на новата година. Много дървета са паднали, което наложи спиране на ски зоната“, добави Джоргов. - Реклама -

Той уточни, че падналото бунгало е собственост на Общината, като на място бързо са реагирали служителите на пожарната, полицията, Аварийното звено и Планинската спасителна служба.

Друг инцидент се е случил снощи в село Поповяне, където е паднало щъркелово гнездо, но и то е било бързо разчистено.

По думите на кмета, през последните две години са изрязани опасни дървета в цялата община, включително и в зоната на Боровец. Според Джоргов, всички паднали дървета вчера са били здрави и изкоренени от силния вятър, а не счупени.

Туристите в близост до инцидента са били изведени на безопасно място, като за случая е била задействана системата за ранно известяване BG-Alert.