Кметът на Самоков: До края на деня всички паднали дървета в Боровец ще бъдат разчистени

До края на деня всички паднали дървета в курортен комплекс Боровец, причинени от силния вятър вчера, ще бъдат разчистени, съобщи кметът на община Самоков Ангел Джоргов. Според него, в резултат на бурята, три автомобила са понесли материални щети, но няма пострадали хора.
Той уточни, че падналото бунгало е собственост на Общината, като на място бързо са реагирали служителите на пожарната, полицията, Аварийното звено и Планинската спасителна служба.
Друг инцидент се е случил снощи в село Поповяне, където е паднало щъркелово гнездо, но и то е било бързо разчистено.
По думите на кмета, през последните две години са изрязани опасни дървета в цялата община, включително и в зоната на Боровец. Според Джоргов, всички паднали дървета вчера са били здрави и изкоренени от силния вятър, а не счупени.
Туристите в близост до инцидента са били изведени на безопасно място, като за случая е била задействана системата за ранно известяване BG-Alert.
