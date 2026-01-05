НА ЖИВО
          Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично

          Ел Голеадор нямаше как да присъства на погребението на Стратега, тъй като се бори с тежко онкологично заболяване и в момента се намира в Германия

          Снимка: https://www.facebook.com/Любослав-ПЕНЕВ
          Любослав Пенев сподели емоционален текст в социалните мрежи, след като нямаше как да присъства на поклонението пред чичо си Димитър Пенев. Ел Голеадор бори коварно заболяване в Германия и затова публикува извинителен пост към Стратега от Мировяне.

          Ето съобщението от страницата на Любо Пенев: 

          “Сбогом, Чичо.

          Прости ми, че не успях да те изпратя лично и да бъда редом с целия велик български отбор, който ти създаде, за да обединиш в радостта й цяла България.

          Благодаря ти за всичко.

          Завинаги в сърцата ни.

          Почивай в мир, ЧИЧО!”.

