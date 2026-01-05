Любослав Пенев сподели емоционален текст в социалните мрежи, след като нямаше как да присъства на поклонението пред чичо си Димитър Пенев. Ел Голеадор бори коварно заболяване в Германия и затова публикува извинителен пост към Стратега от Мировяне.
Ето съобщението от страницата на Любо Пенев:
“Сбогом, Чичо.
Прости ми, че не успях да те изпратя лично и да бъда редом с целия велик български отбор, който ти създаде, за да обединиш в радостта й цяла България.
Благодаря ти за всичко.
Завинаги в сърцата ни.
Почивай в мир, ЧИЧО!”.
