Любослав Пенев сподели емоционален текст в социалните мрежи, след като нямаше как да присъства на поклонението пред чичо си Димитър Пенев. Ел Голеадор бори коварно заболяване в Германия и затова публикува извинителен пост към Стратега от Мировяне.

- Реклама -

Ето съобщението от страницата на Любо Пенев:

“Сбогом, Чичо.

Прости ми, че не успях да те изпратя лично и да бъда редом с целия велик български отбор, който ти създаде, за да обединиш в радостта й цяла България.

Благодаря ти за всичко.

Завинаги в сърцата ни.

Почивай в мир, ЧИЧО!”.